Де Дзерби является четвертым кандидатом для "Челси"

Неизвестным четвертым кандидатом на вакантную должность главного тренера "Челси" является Роберто Де Дзерби.

На текущей неделе стало известно, что "Челси" сузил свой шорт-лист на замену покинувшему клуб Маурисио Почеттино до Кирана Маккенны из "Ипсвича", Энцо Марески из "Лестера", Томаса Франка из "Брентфорда" и еще одного кандидата, чье имя держалось в секрете.



Как сообщает talkSPORT, этим четвертым вариантом, рассматриваемым "Челси", является Де Дзерби, который покинул "Брайтон" по обоюдному согласию сторон в конце сезона.



Несмотря на то, что формально Де Дзерби находится без клуба, "Брайтону" все равно будет положена компенсация, если Роберто возьмется за новую работу этим летом.



Контракт Де Дзерби с "Брайтоном" предусматривал отступные свыше 10 миллионов фунтов, но теперь, когда стороны прекратили сотрудничество, Роберто доступен за гораздо меньшие деньги.



В идеале "Челси" надеется произвести назначение на предстоящей неделе. В данный момент "синие" контактируют с отобранными кандидатами.