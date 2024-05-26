Де Дзерби является четвертым кандидатом для "Челси"

Роберто Де Дзерби Неизвестным четвертым кандидатом на вакантную должность главного тренера "Челси" является Роберто Де Дзерби.

На текущей неделе стало известно, что "Челси" сузил свой шорт-лист на замену покинувшему клуб Маурисио Почеттино до Кирана Маккенны из "Ипсвича", Энцо Марески из "Лестера", Томаса Франка из "Брентфорда" и еще одного кандидата, чье имя держалось в секрете.

Как сообщает talkSPORT, этим четвертым вариантом, рассматриваемым "Челси", является Де Дзерби, который покинул "Брайтон" по обоюдному согласию сторон в конце сезона.

Несмотря на то, что формально Де Дзерби находится без клуба, "Брайтону" все равно будет положена компенсация, если Роберто возьмется за новую работу этим летом.

Контракт Де Дзерби с "Брайтоном" предусматривал отступные свыше 10 миллионов фунтов, но теперь, когда стороны прекратили сотрудничество, Роберто доступен за гораздо меньшие деньги.

В идеале "Челси" надеется произвести назначение на предстоящей неделе. В данный момент "синие" контактируют с отобранными кандидатами.


Метки Брайтон, Де Дзерби, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2024 21:00

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  1. ganinilyha 26.05.2024 21:19 # ganinilyha
    Год назад вели переговоры со многими тренерами, обсуждали планы и взгляды на развитие клуба, договорились с Почем, а через год оказалось, что философия разная. И не похуй ли кого сейчас назначать?

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