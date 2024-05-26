МЮ провел переговоры с Почеттино и Франком

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с представителями бывшего главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино и наставника "Брентфорда" Томаса Франка.

"Юнайтед" до сих пор не принял решение насчет своего нынешнего рулевого в лице Эрика Тен Хага, но это не мешает боссам клуба с "Олд Траффорд" активно искать замену.



На предстоящей неделе руководство "Юнайтед" приступит к тщательному анализу выступления Тен Хага и его команды в этом сезоне, но параллельно "красные дьяволы" договариваются с другими тренерами.



Еще на прошлой неделе "Юнайтед" побеседовал с представителями Кирана Маккены из "Ипсвича", а сейчас, утверждает The Telegraph, "дьяволы" открыли диалог с Почеттино и Франком.



"Юнайтед" присматривался к Почеттино еще два года назад, когда назначал Тен Хага. В минувший вторник Маурисио был уволен из "Челси", а значит с ним будет проще договориться.



Издание добавляет, что "Юнайтед" также находится в контакте с Томасом Тухелем, но у боссов "дьяволов" есть некоторые сомнения насчет покидающего "Баварию" специалиста.