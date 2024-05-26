"Саутгемптон" выиграл плей-офф Чемпионшипа и вышел в Премьер-Лигу

Адам Армстронг Третью путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон завоевал "Саутгемптон", который в финале плей-офф Чемпионшипа одолел "Лидс" со счетом 0:1.

На следующий день после финала Кубка Англии "Уэмбли" принял финал плей-офф Чемпионшипа, и второй раз за уикенд фаворит потерпел неудачу.

Единственный в матче гол был забит в середине первого тайма, когда Адам Армстронг воспользовался провалом в обороне "Лидса", вышел один на один почти по центру и закатил мяч в ворота — 0:1.

Как "белые" ни старались, отыграться им не удалось, хотя в одном из моментов Дэн Джеймс пробил в перекладину.

Таким образом, "Саутгемптон", завершивший регулярный сезон Чемпионшипа на четвертом месте, вслед за "Лестером" и "Ипсвичем" выходит в Премьер-Лигу.

"Лидс" — "Саутгемптон" — 0:1 (0:1)

Гол: Адам Армстронг 25.


Метки Лидс, Премьер-Лига, Саутгемптон, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2024 19:00

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