"Саутгемптон" выиграл плей-офф Чемпионшипа и вышел в Премьер-Лигу

Третью путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон завоевал "Саутгемптон", который в финале плей-офф Чемпионшипа одолел "Лидс" со счетом 0:1.

На следующий день после финала Кубка Англии "Уэмбли" принял финал плей-офф Чемпионшипа, и второй раз за уикенд фаворит потерпел неудачу.



Единственный в матче гол был забит в середине первого тайма, когда Адам Армстронг воспользовался провалом в обороне "Лидса", вышел один на один почти по центру и закатил мяч в ворота — 0:1.



Как "белые" ни старались, отыграться им не удалось, хотя в одном из моментов Дэн Джеймс пробил в перекладину.



Таким образом, "Саутгемптон", завершивший регулярный сезон Чемпионшипа на четвертом месте, вслед за "Лестером" и "Ипсвичем" выходит в Премьер-Лигу.



"Лидс" — "Саутгемптон" — 0:1 (0:1)



Гол: Адам Армстронг 25.