"Челси" готовит предложение по Траффорду

"Челси" готов выложить 20 миллионов фунтов за голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда.

В сезоне 2023/24 голкиперы Роберт Санчес и Джордже Петрович сыграли 21 и 31 матч, соответственно, за "Челси" во всех соревнованиях.



Ни тот, ни другой не показал достаточно убедительной игры, особенно Санчес, который был куплен у "Брайтона" за 25 млн. фунтов.



Как сообщает The Sun, "Челси" ищет нового первого номера на следующий сезон, и на эту роль "синие" присмотрели 21-летнего Траффорда.



Несмотря на вылет "Бернли" из Премьер-Лиги, Траффорд уверенно провел этот сезон, доказательством чему стало включение Джеймса в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.



Сейчас "Бернли" находится на пороге расставания со своим главным тренером Венсаном Компани, который уходит в "Баварию" и который приобрел Траффорда у "Манчестер Сити за 15 млн. фунтов прошлым лтом, и это может дополнительно подтолкнуть Джеймса к отъезду с "Терф Мур".