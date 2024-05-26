"Вилла" предложила Баркли контракт на три года

Росс Баркли "Астон Вилла" предложила полузащитнику "Лутона" Россу Баркли контракт на три года.

За сезон в "Лутоне" Баркли удалось перезагрузить свою карьеру. В 32 матчах Премьер-Лиги за "шляпников" Росс забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

И хотя "Лутон" покинул Премьер-Лигу по итогам сезона 2023/24, Баркли имеет все шансы продолжить карьеру в одном из клубов высшего дивизиона.

Как сообщает Daily Mail, Баркли вызывает интерес у ряда клубов Премьер-Лиги, а "Вилла" уже даже предложила 30-летнему англичанину контракт до 2027 года.

Помимо Баркли, готовящаяся к выступлению в Лиге Чемпионов "Вилла" также интересуется защитником "Атлетико" Марио Эрмосо и полузащитником "Челси" Конором Галлахером.


Метки Астон Вилла, Баркли, Лутон

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 26.05.2024 17:03 # hammersmith
    топ-усиление под лигу чемпионов, респект.

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  2. ar7em 26.05.2024 17:02 # ar7em
    если минимальная зарпалата, то вилла точно не теряет ничего

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