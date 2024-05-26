"Вилла" предложила Баркли контракт на три года

"Астон Вилла" предложила полузащитнику "Лутона" Россу Баркли контракт на три года.

За сезон в "Лутоне" Баркли удалось перезагрузить свою карьеру. В 32 матчах Премьер-Лиги за "шляпников" Росс забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.



И хотя "Лутон" покинул Премьер-Лигу по итогам сезона 2023/24, Баркли имеет все шансы продолжить карьеру в одном из клубов высшего дивизиона.



Как сообщает Daily Mail, Баркли вызывает интерес у ряда клубов Премьер-Лиги, а "Вилла" уже даже предложила 30-летнему англичанину контракт до 2027 года.



Помимо Баркли, готовящаяся к выступлению в Лиге Чемпионов "Вилла" также интересуется защитником "Атлетико" Марио Эрмосо и полузащитником "Челси" Конором Галлахером.