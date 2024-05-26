Боуэн не собирается в "Ньюкасл"

Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн не заинтересован в переходе в "Ньюкасл".

На этой неделе издание The Telegraph сообщило, что "Ньюкасл" определил 27-летнего Боуэна и нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина в качестве своих целей на летнее трансферное окно.



Однако Daily Mirror утверждает, что Боуэн хочет остаться в "Вест Хэме", где у него прекрасно идут дела. В этом сезоне Джаррод забил 20 голов во всех соревнованиях, благодаря чему попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.



Кроме того, Боуэн только в октябре заключил с "Вест Хэмом" новый контракт, рассчитанный до лета 2030, да и сами "молотобойцы" предпочитают сохранить Джаррода после того, как по их атакующей мощи был нанесен удар в виде выдвинутых FA обвинений в адрес Лукаса Пакеты, которому теперь может грозить многолетняя дисквалификация.



Что касается нового главного тренера "Вест Хэма" Хулена Лопетеги, то тот отводит Боуэну ключевую роль в своих планах на будущее и хочет сделать Джаррода лицом своего амбициозного проекта.



В теории Боуэн мог бы рассмотреть предложения от клубов из Лиги Чемпионов, но "Ньюкасл" вообще остался без еврокубков на будущий сезон, а интерес "Ливерпуля", куда Джаррода сватали в прошлом, так никогда и не материализовался.