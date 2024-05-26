"Сити" предложит Ортеге новый контракт в ближайшие дни

На предстоящей неделе "Манчестер Сити" попытается согласовать новый контракт со своим запасным голкипером Штефаном Ортегой.

Именно Ортега защищал ворота "Сити" в заключительные недели сезона 2023/24, поскольку первый номер "горожан" Эдерсон был травмирован.



В целом Ортега показал надежную игру, совершив ключевой сейв в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", когда Сон Хен Мин вышел один на один, хотя в финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" Штефан отметился грубой ошибкой, когда Алехандро Гарначо открывал счет.



"Сити" всерьез опасается, что Эдерсон уедет на заработки в Саудовскую Аравию грядущим летом, и это только укрепляет желание чемпионов Премьер-Лиги продлить сотрудничество с Ортегой.



Как сообщает Daily Star, в ближайшие дни "Сити" обсудит с представителями Ортеги новую сделку, которая позволит 31-летнему немцу увеличить свою зарплату с 70,000 до 90,000 фунтов в неделю.



Предполагается, что Ортега, чей действующий контракт истекает через год, открыт к новой сделке, если ему будет обещано, что он сможет играть больше.