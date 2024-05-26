Лучшие голы Премьер-Лиги в сезоне 2023/24 (ВИДЕО)

Лучшие голы Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.


Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 334

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Последние комментарии:




  1. skydreams 26.05.2024 14:16 # skydreams
    Гарначо и Кайседо. А где гол Кудуса Сити? И Палмера Лутону? Зато вставили обычный выход 1 на 1 Нуньеса xd

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  2. lexa-arsenal 26.05.2024 14:11 # lexa-arsenal
    Муму вечно восьмые , только на небольшом отрезке выше были

    (ответить)

  3. v-0987654321 26.05.2024 14:10 # v-0987654321
    Ахахахаха фк Ишакси квалификации в кубок шаромыг

    Арюююююююююю - хрююююююю

    (ответить)

  4. lexa-arsenal 26.05.2024 14:08 # lexa-arsenal
    Решили скрыть позор Муму, лярд денег итог ле, АПЛ 8е место

    (ответить)

  5. quavo 26.05.2024 14:08 # quavo
    Гол горначр оучший имхо, а квадрат сосольда ебаная

    (ответить)

  6. getafe 26.05.2024 14:06 # getafe
    Суда в британских портах загрязняют атмосферу больше, чем машины

    Суда, которые находятся в наиболее крупных портах Соединенного Королевства, выбрасывают в атмосферу больше вредных веществ, нежели машины, сказано в отчете Европейской федерации транспорта и окружающей среды (T&E).

    Как отмечается, в британских портах с наиболее высоким уровнем загрязнения эксплуатация приблизительно 4 тыс. судов провоцирует выделение в 1,75 раза большего количества оксида азота, нежели эксплуатация 1 млн авто.

    К примеру, самый крупный порт в Саутгемптоне выбрасывает вчетверо больше оксида азота, чем все городские машины вместе взятые. Также непростая ситуация сложилась в Иммингеме и Милфорд-Хейвене.

    T&E обратилась к властям с призывом о принятии мер, гарантирующих применение портами технологий с минимумом опасных выбросов. Кроме того, нужно заправлять корабли экологически чистым топливом, отметили в организации.

    Представители портов заявили на это, что в отчете была использована «ошибочная методология».

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  7. kieran-mckenna 26.05.2024 14:04 # kieran-mckenna
    Тен Хаг о «МЮ» и своем будущем:

    – Два трофея и три финала за два года. Если они больше не хотят видеть меня здесь, я поеду в другое место брать трофеи. Это то, что я делаю всю карьеру

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  8. suddenly 26.05.2024 14:00 # suddenly
    17.03.2024 21:14 #
    superglor

    Пригородные такие пригородные. Выдали матч жизни чтобы выкинуть зеропуков из квадрупла, а сами уже в следующем туре обосрутся от Ковентри. Снова изи кубок для Сити.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106474/?c=1#c7905154

    (ответить)

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