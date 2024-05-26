Лучшие голы Премьер-Лиги в сезоне 2023/24 (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.
26.05.2024 14:00
Просмотров: 334
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.
26.05.2024 14:00
Просмотров: 334
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Последние комментарии:
Гарначо и Кайседо. А где гол Кудуса Сити? И Палмера Лутону? Зато вставили обычный выход 1 на 1 Нуньеса xd
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Муму вечно восьмые , только на небольшом отрезке выше были
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Ахахахаха фк Ишакси квалификации в кубок шаромыг
Арюююююююююю - хрююююююю
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Решили скрыть позор Муму, лярд денег итог ле, АПЛ 8е место
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Гол горначр оучший имхо, а квадрат сосольда ебаная
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Суда в британских портах загрязняют атмосферу больше, чем машины
Суда, которые находятся в наиболее крупных портах Соединенного Королевства, выбрасывают в атмосферу больше вредных веществ, нежели машины, сказано в отчете Европейской федерации транспорта и окружающей среды (T&E).
Как отмечается, в британских портах с наиболее высоким уровнем загрязнения эксплуатация приблизительно 4 тыс. судов провоцирует выделение в 1,75 раза большего количества оксида азота, нежели эксплуатация 1 млн авто.
К примеру, самый крупный порт в Саутгемптоне выбрасывает вчетверо больше оксида азота, чем все городские машины вместе взятые. Также непростая ситуация сложилась в Иммингеме и Милфорд-Хейвене.
T&E обратилась к властям с призывом о принятии мер, гарантирующих применение портами технологий с минимумом опасных выбросов. Кроме того, нужно заправлять корабли экологически чистым топливом, отметили в организации.
Представители портов заявили на это, что в отчете была использована «ошибочная методология».
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Тен Хаг о «МЮ» и своем будущем:
– Два трофея и три финала за два года. Если они больше не хотят видеть меня здесь, я поеду в другое место брать трофеи. Это то, что я делаю всю карьеру
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17.03.2024 21:14 #
superglor
Пригородные такие пригородные. Выдали матч жизни чтобы выкинуть зеропуков из квадрупла, а сами уже в следующем туре обосрутся от Ковентри. Снова изи кубок для Сити.
Источник: http://fapl.ru/posts/106474/?c=1#c7905154
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