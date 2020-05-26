Лейндерс рассказал, что "Ливерпуль" рассматривал его на роль преемника Клоппа

Пеп Лейндерс рассказал, что "Ливерпуль" всерьез рассматривал его на роль преемника для Юргена Клоппа на посту главного тренера.

"Ливерпуль" уже подтвердил, что Клоппа на тренерском мостике заменит Арне Слот, который переходит к "красным" из "Фейеноорда".



По словам Лейндерса, ассистента Клоппа, Юрген несколько раз поднимал тему преемственности, однако Пеп всегда был настроен уйти из "Ливерпуля" вместе и затем попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста, что он и сделает в следующем сезоне в австрийском "Ред Булл".



"За последние три года я сказал "нет" многим клубам. Причина этого состоит в моей преданности Юргену и FSG. Уже тогда я действительно хотел отправиться куда-нибудь и показать, что я могу".



"За последние годы Юрген несколько раз спрашивал меня о назначении на его место. Юрген задавал этот вопрос в прошлом сезоне и дважды в этом, но каждый раз я говорил "нет".



"Первой причиной является то, что я действительно ощущал это "нашим" проектом. Юрген руководил им, и я действительно чувствовал, что мы должны закончить этот проект вместе".



"Во-вторых, я провел в "Ливерпуле" уже почти 10 лет. Я был готов к новому опыту: новым людям, своему собственному персоналу, своим собственным игрокам. Я отдал все этому коллективу игроков".



"Думаю, команда продолжила бы в том же духе, если бы я остался. Я чувствовал, что этой команде требуется нечто новое. Но никогда не знаешь на 100 процентов, каким бы был мой ответ, если бы (президент FSG) Майк Гордон позвонил мне. Ты говоришь "нет, нет, нет", но затем..."



"Майк сказал: "Пеп, мы по-настоящему рассматривали себя, но я думаю для тебя будет справедливо, если мы не назначим тебя после Юргена". Майк — хороший парень. Я дал ясно знать о своих амбициях. Так было лучше всего для будущего".



"Я отправляюсь в Зальцбург на один-два года. Я действительно хочу отправиться туда и создать что-нибудь", — сообщил Лейндерс The Athletic.