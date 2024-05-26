Маккенна предпочитает "Юнайтед", а не "Челси"

Маккенна Между вариантами возглавить"Челси" и "Манчестер Юнайтед" наставник "Ипсвича" Киран Маккенна предпочитает свой бывший клуб.

Маккенна считается фаворитом на вакантную должность главного тренера "Челси", но в то же время Киран является претендентом номер один на замену Эрику Тен Хагу в "Юнайтед".



Своей целью номер один Маккенну видел и "Брайтон", однако шансы "чаек" опередить "Юнайтед" и "Челси" в борьбе за 38-летнего североирландца минимальны.



Маккенна уже находится в контакте с "Челси" и "Юнайтед", несмотря на то, что "красные дьяволы" пока не приняли решение по Тен Хагу.



По информации i Sport, вариант с "Юнайтед" выглядит для Маккенны предпочтительнее. Ранее в своей карьере Киран провел пять лет в клубе с "Олд Траффорд", ассистируя Оле Гуннару Сульшеру и Жозе Моуриньо.



Таким образом, "Челси" сможет заполучить Маккенну лишь в том случае, если "Юнайтед" оставит Тен Хага. В данный момент Киран ожидает, что "дьяволы" решат по своему нынешнему наставнику.