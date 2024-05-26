Де Брюйне не собирается в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

На текущей неделе представители агентства Roc Nation Sports, которое основано рэпером Jay-Z и которое представляет интересы Де Брюйне, совершили деловую поездку в Саудовскую Аравию, где провели три дня.



Как сообщает Daily Mirror, советники Де Брюйне побесесдовали с 10 местными клубами, включая "Аль-Хиляль", "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад".



Тем не менее, сам Кевин не настроен на переезд в Саудовскую Аравию — ни грядущим летом, ни в более отдаленном будущем.



Пока Де Брюйне планирует продолжать выступать в "Сити", а когда ему настанет время уйти, предпочтительным направлением для 32-летнего бельгийца будет МЛС.



Момент для расставания с "Сити" может настать уже через год, когда истекает контракт не только самого Де Брюйне, но и контракт главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.