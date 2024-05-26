Тен Хаг попросил МЮ купить ему трех игроков
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал три позиции, которые его команде нужно укрепить в летнее трансферное окно.
По ходу этого сезона "Юнайтед" испытывал огромные проблемы из-за травм, и Тен Хаг считает это основной причиной, почему "красные дьяволы" заняли только восьмое место в Премьер-Лиге.
Тен Хаг надеется, что в следующем сезоне ситуация с травмами улучшится, а если "Юнайтед" купит центрального защитника, центрального полузащитника и нападающего, Эрик готов замахнуться на место в топ-4 Премьер-Лиги.
"Травмы стал настоящим безумием. Не так давно я выпустил в старте свое 15-е сочетание центральных защитников в этом сезоне. У меня было 33 различных линий обороны в этом сезоне. Софьяну Амрабату четырежды приходилось играть левого защитника".
"У нас были травмы по всему полю. Каземиро долго отсутствовал. Расмус Хейлунд, купленный нами нападающий, трижды получал травмы, и я могу продолжать и продолжать. В этом суть нашего сезона".
"Нам нужно купить еще одного нападающего летом. А если мы также купим еще одного центрального полузащитника и замену для Варана, все снова будет выглядеть хорошо для нас. Если команда будет избегать травм, мы сможем попытаться снова попасть в топ-4", — сообщил Тен Хаг Voetbal International.
26.05.2024 09:00
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В трёх игроках от титула.
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