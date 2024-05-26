Кин считает, что МЮ должен поддержать Тен Хага

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выразил надежду, что клуб с "Олд Траффорд" поддержит своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Накануне "Юнайтед" одержал победу 1:2 над "Манчестер Сити" и завоевал Кубок Англии, однако матч на "Уэмбли" не дал ответа на вопрос о будущем Тен Хага.



Кин остался доволен игрой "Юнайтед" в финале и считает, что его бывшему клубу не нужно выгонять Тен Хага.



"Мы не знаем, принято ли уже решение. Мы лишь знаем, что тренер находится под давлением и что перед матчем задавались вопросы".



"Это всегда сложно, когда готовишься к кубковому финалу. В футболе нужно наслаждаться такими моментами — персоналу, игрокам, болельщикам. А затем нужно пересечь этот мост, когда ступаешь на него".



"Сегодня тренер выполнил свою работу. Победить "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии — это дополнительный бонус. Скрестим пальцы и будем надеяться, они поддержат тренера".



"Я очень рад за "Юнайтед". Этим утром у меня было забавное чувство, что они проявят себя и завоюют кубок. Я не могу это объяснить, но я доволен тем, что они сделали".



"Их форму в лиге нужно улучшить, но такими моментами нужно насладиться. Ты хочешь этого, когда играешь за "Манчестер Юнайтед". Ты хочешь больше таких моментов. Таковы ожидания", — сообщил Кин в эфире ITV.