МЮ примет решение по Тен Хагу после анализа сезона
На следующей неделе "Манчестер Юнайтед" проведет анализ своего выступления в этом сезоне, после чего примет решение насчет главного тренера Эрика Тен Хага.
Будущее Тен Хага было доминирующей темой до и после финала Кубка Англии в субботу. Накануне матча против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" появились слухи, что "Юнайтед" уже решил уволить Эрика.
После победы со счетом 1:2 Тен Хаг честно признался, что "не знает", был ли это его последний матч на тренерском мостике "красных дьяволов".
The Athletic подтверждает информацию о том, что "Юнайтед" уже контактирует с кандидатами на замену Тен Хагу, включая Кирана Маккенну из "Ипсвича", однако окончательное решение по Эрику пока не принято.
Соответствующее решение будет принято лишь после того, как боссы "Юнайтед" во главе с совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом и спортивным директором Ineos сэром Дейвом Брэйлсфордом проанализируют сезон 2023/24 целиком.
Процесс анализа начнется на следующей неделе. Руководство "Юнайтед" учтет и фиаско "дьяволов" в Лиге Чемпионов, и восьмое место в Премьер-Лиге, и эпидемию травм. Отдельную оценку получит работа Тен Хага, и тогда станет ясно, сохранит ли свою работу 54-летний голландец.
26.05.2024 07:00
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Не удалось досмотреть матч Сити-Юнайтед в субботу и вчера, увидев окончательный счёт, решил почитать отчёт. Глянул комменты и орнул от дискуссии imf-tau и бабуси-sausage (если конечно можно назвать дискуссией что-либо с участием бабуси). Пох на тему самого спора, но до ужаса смешно, как, самого по себе имф-тау угораздило вляпаться в эту субстанцию под ником сосич)))
imf-tau, неужели ты до сих пор не знал, что из себя представляет этот персонаж? У бабуси ни знаний, ни фантазии, как только с кем-то заточится по какой-то теме, сразу гуглит и лезет в свои записки, и тут же обвиняет в этом оппонента. Это пиздец кринжовый кадр) Неужели ты не знал, что с ней в принципе уже никто ничего не обсуждает? Как только она появился под твоим постом, сразу надо спустить на неё и проходить мимо, даже не читая её реакции. Я конечно всю их дискуссию не осилил, но с того, что увидел, проорался знатно. Именно от того, что imf-tau, знатный ватникоёб, повёлся на эту болезненую)
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однозначно оставлять. провал этого сезона имеет вполне себе объективные причины. их нужно устранять тому, кто знает о них. а не приглашать очередного тренера, который только в причинах будет разбираться минимум сезон. ну и работа над структурой клуба, инфраструктурой и над трансферами. нужно убрать балласт и работать с молодежью.
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10 нововведений необходимых футболу:
1. Отмена Лиги Европы и Лиги Конференций. Не должно быть турниров с кубком, для завоевания которого нужно занимать не самые высокие места, а где-то посередине. Любой трофей ценен только тогда, когда его могут завоевать лучшие.
2. Отмена Кубка Лиги. Это вообще не турнир высоких достижений
3. Отмена Лиги Наций и товарищеских матчей сборных. Заебали эти попытки ФИФА/УЕФА наварить бабла на бессмысленных никому не нужных матчах сборных оплаченных клубами, по факту
4. Все чемпионаты должны начинаться не раньше сентября, при этом, запретить любые товарищеские игры до августа. А то Гвардиола заебал ныть о том, что игр стало больше, при том, что по факту, количество игр в чемпионате и еврокубках не изменилось за 30 лет никак. Разница в том, что сейчас клубы как только сезон заканчивается едут в турне бабки зарабатывать.
5. Введение клубного чемпионата мира раз в 2 года в формате чемпионата мира сборных. ЧМ - самое интересное, что есть в футболе. Игра как будто создана для таких компактных турниров, где встречаются самые топовые игроки мира. Почему еще нет клубного ЧМ в таком же формате - загадка
6. Введение офсайда Венгера. Давно пора его вводить. Это напрашивается как и ВАР. Все эти милипиздрические офсайды начерченные по линиям откровенно достали. Почему гол считается только если мяч полностью пересек линию, аут считается только если мяч полностью перешел линию, игрок считается вышедшим за пределы поля только есть полностью пересек линию, но офсайд считается даже если ты залупкой чуть ближе к воротам был чем защитник? Этот бред нужно менять.
7. Изменить ширину и высоту ворот. На 6 см выше и на 18 длиннее. Еще Буффон говорил, что ворота слишком маленькие, потому что делались под рост людей 19 века, когда средний человек был сильно ниже чем люди в 21 веке. Поэтому сейчас слишком сложно забивать дальними ударами. И я согласен с Джан Луиджи.
8. Судить игры должен ИИ. По крайней мере на высоком уровне. Судьи - необучаемые свиньи. Только в этом сезоне судьи не защитывали чистый гол из-за того, что перепутали слова Да и Нет, не назначали пеналь за кунг-фу удар в солнышко, свистеми вымышленный офсайд до окончания эпизода, хотя им на каждом бриффинге говорят этого не делать и давать доиграть. Терпеть этих хуесосов сил больше нет! ChatGPT уже лучше отсудит. Я уверен.
9. Отменить зимнее трансферное окно и запретить нанимать новых главных тренеров по ходу сезона. Сезон футбольный должен быть гладий. Это ебанизм, что его может начать одна команда, а закончить абсолютно другие 11 игроков и главный тренер. В чем смысл СЕЗОНА тогда? Если тренер косячит - ставьте помошника вместо него или из академии берите. Как и с игроками вне трансферных окон. + К этому летнее ТО станет куда интереснее, а к выбору тренеров начнут подходить вдумчивее. Может быть Скалони вместо лысых голландских шарлатанов начнут нанимать
10. Введение единого потолка зарплат для всех. Не тот который есть, который только на руку богатым клубам, а реально ЕДИНОГО для лиг. То есть, в зависимости от доходов лиги, каждый сезон формируется потолок, который каждый клуб лиги может потратить, вне зависимости от его финансового состояния . Например: 1-4 место АПЛ может уйти в минут по трансферам не более чем на 200 миллионов. 5-8 не больше чем 150 миллионов и т.д. И тоже самое для других лиг.
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