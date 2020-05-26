МЮ примет решение по Тен Хагу после анализа сезона

На следующей неделе "Манчестер Юнайтед" проведет анализ своего выступления в этом сезоне, после чего примет решение насчет главного тренера Эрика Тен Хага.

Будущее Тен Хага было доминирующей темой до и после финала Кубка Англии в субботу. Накануне матча против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" появились слухи, что "Юнайтед" уже решил уволить Эрика.



После победы со счетом 1:2 Тен Хаг честно признался, что "не знает", был ли это его последний матч на тренерском мостике "красных дьяволов".



The Athletic подтверждает информацию о том, что "Юнайтед" уже контактирует с кандидатами на замену Тен Хагу, включая Кирана Маккенну из "Ипсвича", однако окончательное решение по Эрику пока не принято.



Соответствующее решение будет принято лишь после того, как боссы "Юнайтед" во главе с совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом и спортивным директором Ineos сэром Дейвом Брэйлсфордом проанализируют сезон 2023/24 целиком.



Процесс анализа начнется на следующей неделе. Руководство "Юнайтед" учтет и фиаско "дьяволов" в Лиге Чемпионов, и восьмое место в Премьер-Лиге, и эпидемию травм. Отдельную оценку получит работа Тен Хага, и тогда станет ясно, сохранит ли свою работу 54-летний голландец.