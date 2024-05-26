Рэшфорд объяснил свои слезы после финала Кубка Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд объяснил свои эмоции после окончания финального матча Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Победой 1:2 на "Уэмбли" в субботу 26-летний Рэшфорд завершил тяжелейший для "Юнайтед" и себя лично сезон, в котором он забил только восемь голов в 43 матчах, перестал вызываться в сборную Англии и угодил в громкий скандал из-за своих похождений в Белфасте.



После финального свистка Рэшфорд не смог сдержать эмоции и расплакался, вызвав подозрения у болельщиков "Юнайтед", что так Маркус прощается с родным клубом.



Чуть позже Рэшфорд обратился к социальным сетях и назвал причину своих эмоций, хотя будущее Маркуса остается в подвешенном состоянии.



"Люди хотят знать, что "Манчестер Юнайтед" значит для меня!" — написал Рэшфорд в твиттере, сопроводив сообщение своей фотографией со слезами.



