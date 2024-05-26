Рой Кин похвалил Фернандеша после завоевания Кубка Англии

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин отметил роль капитана "красных дьяволов" Бруну Фернандеша в победе 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.

29-летний Фернандеш был одним из лучших игроков "Юнайтед" в субботнем матче на "Уэмбли", отметившись результативной передачей на Кобби Майну, когда тот забивал победный гол.



Но прежде всего Кин доволен тем, как Фернандеш справился с ролью лидера команды, хотя прежде Рой называл Бруну "обратным тому, что ты хочешь от капитана".



"Я был критичен к Бруну на протяжении этих лет, но я рад, что оказался неправ. Сегодня он выдающимся образом проявил свои лидерские качества. О том, каким великолепным игроком он является, мы и так всегда говорили. Я просто рад за болельщиков".



"Это были разочаровывающие месяцы. Да, мы спешили, критикуя их, и сегодня "Манчестер Сити" не показал хорошей игры, но сегодня имеет значение только "Юнайтед", и такими моментами нужно насладиться".



"Это абсолютно удивительная победа. Настоящая игра "Манчестер Юнайтед". Они были настойчивы, они были надежны, и они показали хорошую игру впереди".



"Они забили два гола, и я думаю, благодаря матчам против "Ньюкасла" и "Брайтона" они слегка восстановили свою уверенность в себе", — сообщил Кин в эфире ITV.