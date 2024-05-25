Тен Хаг: "Если МЮ меня не хочет, я уйду выигрывать трофеи куда-нибудь еще"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что уйдет в другой клуб выигрывать трофеи, если "красные дьяволы" больше не хотят обладать им.

Свой второй сезон в "Юнайтед" Тен Хаг завершил победой 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, добавив этот трофей к Кубку Лиги, выигранному в прошлой кампании.



После финала Тен Хаг вновь вспомнил об эпидемии травм, а также заявил, что он является гарантией трофеев.



"У этой команды есть свой игровой стиль, но тебе нужно, чтобы игроки были доступны. В футболе топ-уровня тебе нужен сильный состав, особенно когда играешь в Англии и Европе. В Премьер-Лиге такая высокая конкуренция, поэтому тебе нужен очень хороший состав, и тебе нужно, чтобы игроки из этого состава были доступны".



"Нам все еще предстоит проделать большую работу, но мы ровно там, где и хотим быть. Мы обладаем ценными кадрами в составе, у нас есть игроки с высоким потенциалом, которые очень хорошо прогрессируют".



"Это команда прогрессирует, и мы выигрываем трофеи. Два трофея за два года — это не так плохо. Три финала — это не так плохо, но нам нужно продолжать идти вперед. Я не удовлетворен достигнутым".



"Мы должны выступать лучше, но если они больше не хотят обладать мной, тогда я уйду куда-нибудь еще, чтобы выигрывать трофеи, потому что это то, что я делаю всю свою карьеру", — цитирует Тен Хага Sky Sports.