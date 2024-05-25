Тен Хаг высказался насчет своего будущего после завоевания Кубка Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг высказался насчет своего будущего после победы в финале Кубка Англии.

Накануне субботнего матча против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" появились слухи, что Тен Хаг будет уволен, даже в случае победы.



Эти слухи не испортили подготовку "Юнайтед", который одержал победу 1:2 и завоевал путевку в Лигу Европы.



После матча Тен Хага спросили, ожидает ли он увольнения, но Эрик лишь сказал, что по-прежнему рассматривает "Юнайтед" как свой проект, находящийся в процессе развития.



"Я не знаю. Единственная вещь, Я лишь готовлю свою команду, развиваю свою команду. В этом мой проект. Могу сказать, что здесь был беспорядок, когда я пришел. Теперь мы стали лучше. Но мы все еще не там, где хотим быть".



"В футбол играют ради завоевания трофеев. Я хочу играть в лучший футбол — динамичный, атакующий футбол, но в конце концов ты должен выигрывать матчи и трофеи. Это тот настрой, который мы привили. Это была наша единственная возможность, и мы воспользовались ей. Я очень горжусь игроками и персоналом", — цитирует Тен Хага Evening Standard.