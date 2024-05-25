МЮ попал в Лигу Европы, отправив "Челси" в Лигу Конференций

Победа "Манчестер Юнайтед" над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии помогла окончательно распределить путевки в еврокубки на будущий сезон.

Сезон Премьер-Лиги 2023/24 "Юнайтед" завершил только на восьмом месте, поэтому в случае своего поражения на "Уэмбли" в субботу "красные дьяволы" остались бы без Европы.



Однако "Юнайтед" обыграл своих соседей по Манчестеру со счетом 1:2 и, помимо трофея, также получил путевку в Лигу Европы, которая изначально была забронирована для "Челси".



"Челси" в свою очередь теперь выступит в Лиге Конференций вместо Лиги Европы, а "Ньюкасл" в еврокубки не попадает вовсе.



Результат финала Кубка Англии также означает, что "Юнайтед" сразится с "Сити" в матче за Суперкубок Англии в субботу, 10 августа.



Распределение путевок от Англии в еврокубки на сезон 2024/25



Лига Чемпионов: "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Астон Вилла"



Лига Европы: "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед"



Лига Конференций: "Челси"