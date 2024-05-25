МЮ попал в Лигу Европы, отправив "Челси" в Лигу Конференций

Манчестер Юнайтед Победа "Манчестер Юнайтед" над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии помогла окончательно распределить путевки в еврокубки на будущий сезон.

Сезон Премьер-Лиги 2023/24 "Юнайтед" завершил только на восьмом месте, поэтому в случае своего поражения на "Уэмбли" в субботу "красные дьяволы" остались бы без Европы.

Однако "Юнайтед" обыграл своих соседей по Манчестеру со счетом 1:2 и, помимо трофея, также получил путевку в Лигу Европы, которая изначально была забронирована для "Челси".

"Челси" в свою очередь теперь выступит в Лиге Конференций вместо Лиги Европы, а "Ньюкасл" в еврокубки не попадает вовсе.

Результат финала Кубка Англии также означает, что "Юнайтед" сразится с "Сити" в матче за Суперкубок Англии в субботу, 10 августа.

Распределение путевок от Англии в еврокубки на сезон 2024/25

Лига Чемпионов: "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Астон Вилла"

Лига Европы: "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед"

Лига Конференций: "Челси"


Метки Кубок Англии, Лига Европы, Лига Конференций, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2453

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  1. hammersmith 25.05.2024 21:29 # hammersmith
    лахлы сасут, классика

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  2. el-ray 25.05.2024 20:49 # el-ray
    Удачи чельси в ЛК

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  3. ganinilyha 25.05.2024 20:36 # ganinilyha
    Надо сливать прям в первой же квалификации, или дать играть резерву

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  4. b84 25.05.2024 20:25 # b84
    оруууууууууууууу бляяяяяяяяя

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  5. reddebil 25.05.2024 20:18 # reddebil
    K P A C U B O

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  6. dragon 25.05.2024 20:07 # dragon
    ухахахахахахаххаахаа

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