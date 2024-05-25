"Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Англии, одержав победу 1:2 над "Манчестер Сити" в финальном матче на "Уэмбли".

Относительно заключительного тура Премьер-Лиги в стартовый состав "горожан" влились Джон Стоунс, Натан Аке и Матео Ковачич, заменив Рубена Диаша, Мануэля Аканджи и Жереми Доку.



Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг вернул в стартовый состав Рафаэля Варана и Маркуса Рэшфорда.



Уже на первой минуте Эрлинг Холанд упал в чужой штрафной после борьбы за мяч с Лисандро Мартинесом, но рефери и VAR предпочли не вмешиваться.



На восьмой минуте Алехандро Гарначо отметился ударом прямо в голкипера "Сити" Штефана Ортегу, а вскоре ошибка "горожан" при выходе из обороны едва не привела к пропущенному голу.



Далее игра была осторожной, но на 30-й минуте "Сити" совершил еще одну оборонительную ошибку. После длинной передачи Йошко Гвардиол головой перебросил мяч через выдвинувшегося вперед Ортегу, и Гарначо смог поразить пустые ворота — 0:1.



После пропущенного гола "горожане" стали раскрываться, но впереди по-прежнему ничего не создавали, вдобавок у их соперника стали возникать возможности для контратак.



На 38-й минуте Рэшфорд поразил ворота после прострела Гарначо, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда у Алехандро.



Но уже спустя минуту "Юнайтед" забил свой второй гол по всем правилам. Гарначо прострелил справа на границу штрафной, а Бруну Фернандеш в касание переправил мяч внутрь площадки на Кобби Майну, который нанес завершающий удар — 0:2.



Свой первый удар в створ "Сити" нанес только на 55-й минуте, когда Холанд пробил в касание из пределов штрафной и попал в крестовину.



Вскоре "горожане" еще раз приблизились ко взятию ворот, но Андре Онана отразил мощнейший удар Кайла Уолкера с дистанции.



Давление "Сити" все нарастало, тогда как "Юнайтед" даже не пытался контратаковать и лишь играл на отбой.



"Дьяволы" слишком прижимались к своим воротам и были за это наказаны на 87-й минуте, когда Онана зевнул дальний удар Доку в ближний угол — 1:2.



У "Сити" оставалось еще пара минут и семь компенсированных, однако "Юнайтед" выстоял и не позволил сопернику перевести игру в экстра-таймы.



Кажется, бурные празднования титула Премьер-Лиги не прошли для "Сити" бесследно — "горожане" не были похожи на себя. А вот "Юнайтед" провел отличный матч и, помимо трофея, также получил путевку в Лигу Европы.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2 (0:2)



Голы: Доку 87 — Гарначо 30, Майну 39.



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Стоунс, Аке (Аканджи 46), Гвардиол, Родри, Ковачич (Доку 46), Де Брюйне (Альварес 56), Силва, Фоден, Холанд.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака, Варан, Мартинес (Эванс 73), Далот, Амрабат, Майну, Гарначо (Линделеф 90), Мактоминей (Маунт 90), Рэшфорд (Хейлунд 74), Фернандеш.



Предупреждения: Майну, Мактоминей.