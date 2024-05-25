"Юнайтед" завоевал Кубок Англии
"Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Англии, одержав победу 1:2 над "Манчестер Сити" в финальном матче на "Уэмбли".
Относительно заключительного тура Премьер-Лиги в стартовый состав "горожан" влились Джон Стоунс, Натан Аке и Матео Ковачич, заменив Рубена Диаша, Мануэля Аканджи и Жереми Доку.
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг вернул в стартовый состав Рафаэля Варана и Маркуса Рэшфорда.
Уже на первой минуте Эрлинг Холанд упал в чужой штрафной после борьбы за мяч с Лисандро Мартинесом, но рефери и VAR предпочли не вмешиваться.
На восьмой минуте Алехандро Гарначо отметился ударом прямо в голкипера "Сити" Штефана Ортегу, а вскоре ошибка "горожан" при выходе из обороны едва не привела к пропущенному голу.
Далее игра была осторожной, но на 30-й минуте "Сити" совершил еще одну оборонительную ошибку. После длинной передачи Йошко Гвардиол головой перебросил мяч через выдвинувшегося вперед Ортегу, и Гарначо смог поразить пустые ворота — 0:1.
После пропущенного гола "горожане" стали раскрываться, но впереди по-прежнему ничего не создавали, вдобавок у их соперника стали возникать возможности для контратак.
На 38-й минуте Рэшфорд поразил ворота после прострела Гарначо, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда у Алехандро.
Но уже спустя минуту "Юнайтед" забил свой второй гол по всем правилам. Гарначо прострелил справа на границу штрафной, а Бруну Фернандеш в касание переправил мяч внутрь площадки на Кобби Майну, который нанес завершающий удар — 0:2.
Свой первый удар в створ "Сити" нанес только на 55-й минуте, когда Холанд пробил в касание из пределов штрафной и попал в крестовину.
Вскоре "горожане" еще раз приблизились ко взятию ворот, но Андре Онана отразил мощнейший удар Кайла Уолкера с дистанции.
Давление "Сити" все нарастало, тогда как "Юнайтед" даже не пытался контратаковать и лишь играл на отбой.
"Дьяволы" слишком прижимались к своим воротам и были за это наказаны на 87-й минуте, когда Онана зевнул дальний удар Доку в ближний угол — 1:2.
У "Сити" оставалось еще пара минут и семь компенсированных, однако "Юнайтед" выстоял и не позволил сопернику перевести игру в экстра-таймы.
Кажется, бурные празднования титула Премьер-Лиги не прошли для "Сити" бесследно — "горожане" не были похожи на себя. А вот "Юнайтед" провел отличный матч и, помимо трофея, также получил путевку в Лигу Европы.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2 (0:2)
Голы: Доку 87 — Гарначо 30, Майну 39.
"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Стоунс, Аке (Аканджи 46), Гвардиол, Родри, Ковачич (Доку 46), Де Брюйне (Альварес 56), Силва, Фоден, Холанд.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака, Варан, Мартинес (Эванс 73), Далот, Амрабат, Майну, Гарначо (Линделеф 90), Мактоминей (Маунт 90), Рэшфорд (Хейлунд 74), Фернандеш.
Предупреждения: Майну, Мактоминей.
25.05.2024 19:00
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Последние комментарии:
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Удачи нам в ЛК!
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Тен хаг жив!)
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ну сити нулевой
не уничтожить такой мю
артета в пол ноги на траффорде мог 0-5 сделать
чисто отскок в чемпе
ну и пенсы в лиги конференции это конеш сильно
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Бабуся свои последние шесть долларов поставила на победу своих ебырей - Ситей, а те проебали, оруууууу.
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Доку - говна кусок из дворового футбола
Холланд - просто тупой
Де Брюйне - всё, пора в Сериал
Фоден - выскочившая залупа
Грилиш - красава, на чиле с топ зарплатой, по клубам щас двинет
Онана - отдельный разговор. Какой Зеленский сказал, что этот бандерлог умеет играть ногами лучше Де Хея? Привозить он умеет лучше - это без б, на линии такой же, нахуй опытного норм кипера сменили на клоуна?
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для чорле и их финансов офк наверное было бы пи3же в ле попасть
но лично я п3дц как хотел лигу конференций))))) потому что это единственный шанс хоть чета выиграть ОРУУУУУУУУУУУУ
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хотите верте хотите нет, но ИМПЕРАТОРЫ БУДУТ НА ТРОНЕ
можете скринить
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гвардиола отскочил в чемпе
(ответить)
Эй охранник! Иди ко мне!
(ответить)
Не думал, что придётся повторять эту банальную до безобразия тему, но всё же:
Играли МЮ и МС, а обоссаны пенсы. Как так всё время происходит?
(ответить)
ГГМУ!!! Манчестер красный!!!
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24.05.2024 18:18 #
suddenly
Прикиньте, если произойдёт чудо и он выиграет финал. Он тогда как ван Гал сможет прийти на пресс-конференцию с Кубком Англии и сказать, что его уволили.
(ответить)
24.05.2024 18:21 # удалить
reddebil
Прикинь ебло Нарейки в этот момент [о_о]сука
Источник: http://fapl.ru/posts/107806/?c=1#c7929589
(ответить)
Как же похорошела фапел без 3х цыганят!
Скам с победой. Продлить Тен Хага!
(ответить)
голубой мочестор обоссан по королевски!
Манчестер Юнайтед прекрасен!
Если уволят Тен Хага, то ебанутые лохлы
(ответить)
когда в суперкубок англии выходят победитель апл и кубка, это ещё ок, но нольсенал ничего не выиграли чтобы попасть в суперкубок в этом сезоне
(ответить)
25.05.2024 19:02 #
suddenly
Итого:
Манчестер Сити - АПЛ
Манчестер Юнайтед - Кубок Англии
Ливерпуль - Кубок Лиги
Арсенал - 2-ое место
(ответить)
25.05.2024 19:06 #
wengerrrro
суперкубок?
Источник: http://fapl.ru/posts/107826/?c=1
может объясните уже тупым ггшкам что суперкубок это не трофей, а залупа за щеку? хотя именно поэтому ггшки так и радуются залупе за щеку
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