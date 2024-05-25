"Юнайтед" завоевал Кубок Англии

Кобби Майну и Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Англии, одержав победу 1:2 над "Манчестер Сити" в финальном матче на "Уэмбли".

Относительно заключительного тура Премьер-Лиги в стартовый состав "горожан" влились Джон Стоунс, Натан Аке и Матео Ковачич, заменив Рубена Диаша, Мануэля Аканджи и Жереми Доку.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг вернул в стартовый состав Рафаэля Варана и Маркуса Рэшфорда.

Уже на первой минуте Эрлинг Холанд упал в чужой штрафной после борьбы за мяч с Лисандро Мартинесом, но рефери и VAR предпочли не вмешиваться.

На восьмой минуте Алехандро Гарначо отметился ударом прямо в голкипера "Сити" Штефана Ортегу, а вскоре ошибка "горожан" при выходе из обороны едва не привела к пропущенному голу.

Далее игра была осторожной, но на 30-й минуте "Сити" совершил еще одну оборонительную ошибку. После длинной передачи Йошко Гвардиол головой перебросил мяч через выдвинувшегося вперед Ортегу, и Гарначо смог поразить пустые ворота — 0:1.

После пропущенного гола "горожане" стали раскрываться, но впереди по-прежнему ничего не создавали, вдобавок у их соперника стали возникать возможности для контратак.

На 38-й минуте Рэшфорд поразил ворота после прострела Гарначо, однако этот гол не был засчитан из-за офсайда у Алехандро.

Но уже спустя минуту "Юнайтед" забил свой второй гол по всем правилам. Гарначо прострелил справа на границу штрафной, а Бруну Фернандеш в касание переправил мяч внутрь площадки на Кобби Майну, который нанес завершающий удар — 0:2.

Свой первый удар в створ "Сити" нанес только на 55-й минуте, когда Холанд пробил в касание из пределов штрафной и попал в крестовину.

Вскоре "горожане" еще раз приблизились ко взятию ворот, но Андре Онана отразил мощнейший удар Кайла Уолкера с дистанции.

Давление "Сити" все нарастало, тогда как "Юнайтед" даже не пытался контратаковать и лишь играл на отбой.

"Дьяволы" слишком прижимались к своим воротам и были за это наказаны на 87-й минуте, когда Онана зевнул дальний удар Доку в ближний угол — 1:2.

У "Сити" оставалось еще пара минут и семь компенсированных, однако "Юнайтед" выстоял и не позволил сопернику перевести игру в экстра-таймы.

Кажется, бурные празднования титула Премьер-Лиги не прошли для "Сити" бесследно — "горожане" не были похожи на себя. А вот "Юнайтед" провел отличный матч и, помимо трофея, также получил путевку в Лигу Европы.

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2 (0:2)

Голы: Доку 87 — Гарначо 30, Майну 39.

"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Стоунс, Аке (Аканджи 46), Гвардиол, Родри, Ковачич (Доку 46), Де Брюйне (Альварес 56), Силва, Фоден, Холанд.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака, Варан, Мартинес (Эванс 73), Далот, Амрабат, Майну, Гарначо (Линделеф 90), Мактоминей (Маунт 90), Рэшфорд (Хейлунд 74), Фернандеш.

Предупреждения: Майну, Мактоминей.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. el-ray 25.05.2024 19:55 # el-ray
    синяя помойка chelsea в своем кубке будет играть в европе, а вот чемпионат пока для синей помойки не тот, в чемпионшип в следующем сезоне как цель - уверенно можно

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  2. fiezzo 25.05.2024 19:54 # fiezzo
    Воздушная тревога в Киеве и многих областях Украины

    Тоже отмечают пацаны

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  3. narcot 25.05.2024 19:41 # narcot
    родри не проигрывал за клуб и сборную на протяжении 74 матчей)) лежать+сосать!

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  4. b84 25.05.2024 19:38 # b84
    Продолжаем серию ах*ительных новостей: «В Питере школьница пожаловалась на домогательства отчима, а он оказался женщиной»

    13-летняя девочка рассказала школьному психологу о приставаниях со стороны «папы», предлагающего ей «взрослые игры». Полиция узнала, что отчим — это 41-летняя уроженка Узбекистана по имени Ирода.

    Сейчас отчима под прикрытием проверяют по статье о развратных действиях.

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  5. skydreams 25.05.2024 19:37 # skydreams
    Удачи нам в ЛК!

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  6. smokekush 25.05.2024 19:34 # smokekush
    Тен хаг жив!)

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  7. pozitiv4ik 25.05.2024 19:32 # pozitiv4ik
    ну сити нулевой
    не уничтожить такой мю

    артета в пол ноги на траффорде мог 0-5 сделать

    чисто отскок в чемпе

    ну и пенсы в лиги конференции это конеш сильно

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  8. hachidlo 25.05.2024 19:23 # hachidlo
    Бабуся свои последние шесть долларов поставила на победу своих ебырей - Ситей, а те проебали, оруууууу.

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  9. sausage 25.05.2024 19:21 # sausage
    Доку - говна кусок из дворового футбола
    Холланд - просто тупой
    Де Брюйне - всё, пора в Сериал
    Фоден - выскочившая залупа
    Грилиш - красава, на чиле с топ зарплатой, по клубам щас двинет
    Онана - отдельный разговор. Какой Зеленский сказал, что этот бандерлог умеет играть ногами лучше Де Хея? Привозить он умеет лучше - это без б, на линии такой же, нахуй опытного норм кипера сменили на клоуна?

    (ответить)

  10. bembo 25.05.2024 19:19 # bembo
    для чорле и их финансов офк наверное было бы пи3же в ле попасть

    но лично я п3дц как хотел лигу конференций))))) потому что это единственный шанс хоть чета выиграть ОРУУУУУУУУУУУУ

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  11. bembo 25.05.2024 19:17 # bembo
    хотите верте хотите нет, но ИМПЕРАТОРЫ БУДУТ НА ТРОНЕ
    можете скринить

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  12. pozitiv4ik 25.05.2024 19:14 # pozitiv4ik
    гвардиола отскочил в чемпе

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  13. kieran-mckenna 25.05.2024 19:14 # kieran-mckenna
    Эй охранник! Иди ко мне!

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  14. sausage 25.05.2024 19:13 # sausage
    Не думал, что придётся повторять эту банальную до безобразия тему, но всё же:
    Играли МЮ и МС, а обоссаны пенсы. Как так всё время происходит?

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  15. vasya-mu 25.05.2024 19:13 # vasya-mu
    ГГМУ!!! Манчестер красный!!!

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  16. reddebil 25.05.2024 19:13 # reddebil
    24.05.2024 18:18 #
    suddenly

    Прикиньте, если произойдёт чудо и он выиграет финал. Он тогда как ван Гал сможет прийти на пресс-конференцию с Кубком Англии и сказать, что его уволили.
    (ответить)

    24.05.2024 18:21 # удалить
    reddebil

    Прикинь ебло Нарейки в этот момент [о_о]сука

    Источник: http://fapl.ru/posts/107806/?c=1#c7929589

    (ответить)

  17. lfc-krr 25.05.2024 19:13 # lfc-krr
    Как же похорошела фапел без 3х цыганят!
    Скам с победой. Продлить Тен Хага!

    (ответить)

  18. el-ray 25.05.2024 19:12 # el-ray
    голубой мочестор обоссан по королевски!

    Манчестер Юнайтед прекрасен!

    Если уволят Тен Хага, то ебанутые лохлы

    (ответить)

  19. muhamfaizov-lfc 25.05.2024 19:12 # muhamfaizov-lfc
    когда в суперкубок англии выходят победитель апл и кубка, это ещё ок, но нольсенал ничего не выиграли чтобы попасть в суперкубок в этом сезоне

    (ответить)

  20. muhamfaizov-lfc 25.05.2024 19:11 # muhamfaizov-lfc
    25.05.2024 19:02 #
    suddenly

    Итого:
    Манчестер Сити - АПЛ
    Манчестер Юнайтед - Кубок Англии
    Ливерпуль - Кубок Лиги
    Арсенал - 2-ое место
    (ответить)

    25.05.2024 19:06 #
    wengerrrro

    суперкубок?

    Источник: http://fapl.ru/posts/107826/?c=1




    может объясните уже тупым ггшкам что суперкубок это не трофей, а залупа за щеку? хотя именно поэтому ггшки так и радуются залупе за щеку

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