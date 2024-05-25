Уэйн Руни возглавил "Плимут"

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни был назначен на должность главного тренера "Плимута" из Чемпионшипа.

38-летний Руни находился без работы со 2 января, когда он был уволен из "Бирмингема", где Уэйн продержался только 83 дня по своему контракту на три с половиной года.



Руни проиграл девять из своих 15 матчей в "Бирмингеме", и теперь Уэйн постарается исправить свою подмоченную репутацию.



"Мое назначение в "Плимуте" ощущается как идеальный следующий шаг в моей карьере, и я бы хотел поблагодарить президента и руководство за веру в меня".



"Это возможность стать частью интересного проекта. Мне не терпится помочь с созданием команды игроков, которые играют в атакующей манере и хотят развлекать болельщиков", — сообщил бывший наставник "Ди Си Юнайтед" и "Дерби".