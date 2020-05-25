Тен Хаг обрушился с критикой на экспертов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обрушился с критикой на медийных экспертов, которые излучали негатив в его адрес на протяжении этого сезона.

Тен Хаг и его игроки были нещадно критикуемы экспертами, включая бывших игроков "Юнайтед" вроде Гари Невилла, Роя Кина и Пола Скоулза, на протяжении этого сезона, в котором "красные дьяволы" заняли только восьмое место в Премьер-Лиге.



И в преддверии финала Кубка Англии Тен Хаг высказал все, что у него накопилось о "так называемых экспертах".



"Эксперты в Англии хотят отличиться, они хотят показать каждому, что стоят своих денег, и для них "Манчестер Юнайтед" является легкой мишенью".



"Это крупнейший клуб в мире и, возможно, в мире. Этот клуб либо любят, либо ненавидят, но никак не посередине".



"Поэтому, когда дела идут плохо, все они начинают говорить и говорить очень плохие слова. Весь этот негатив исходит от так называемых экспертов, которые не обладают способностью анализировать факты, но которые предпочитают атаковать людей, чтобы они сами выглядели лучше".



"Это те же самые люди, которые похлопывали меня по спине в прошлом году. В прошлом году я был способен ходить по воде, в этом году я — худший тренер в Премьер-Лиге для них", — цитирует Тен Хага Daily Mail.