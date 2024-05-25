Гвардиола предостерег "Сити" от самоуспокоенности

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предостерег свою команду от самоуспокоенности перед финалом Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

В субботу "Сити" может завоевать свой 18-й трофей за восемь лет работы Гвардиолы в клубе. В этот же период "Юнайтед" завоевал только три.



Для многих победы "Сити" стал привычным делом, но только не для Гвардиолы, который призывает свою команду уважать соперника и готовиться к битве.



"В прошлом многие команды воспринимали победы как само собой разумеющееся, но посмотрите сейчас — это сложно. Я всегда говорю своим игрокам посмотреть, чего они добились. Достигать финала всегда сложно. Я не изменил свое мнение насчет этого".



"Нам было так сложно победить в предыдущих раундах: против "Тоттенхэма" на выезде, против "Ньюкасла" дома, а также против "Лутона", когда тот находился в хорошей форме. Попасть сюда сложно, и я не воспринимаю это как само собой разумеющееся".



"Мы испытываем большое уважение к сопернику, мы знаем, что легко могли проиграть каждый матч, но в то же время могли выиграть. У меня никогда не было этого ощущения, что победа нам обеспечена, абсолютно нет. Когда мы достигаем финала, я чувствую: "Вау, быть здесь — это привилегия". Люди же думают: "А, это "Сити", они делают это последние 10 лет", — цитирует Гвардиолу The Guardian.