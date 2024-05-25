"Бавария" согласовала переход Компани

"Бавария" полностью согласовала переход главного тренера "Бернли" Венсана Компани.

Затянувшие поиски замены для Томаса Тухеля привели "Барселону" к Компани, который оказался открыт к расставанию с "Бернли" после вылета из Премьер-Лиги.



Компани быстро согласовал с "Баварией" контракт до 2027 года, однако "Бернли", занявший предпоследнее место в сезоне Премьер-Лиги 2023/24, потребовал внушительную компенсацию за Венсана.



Тем не менее, существующие разногласия были преодолены, и "Бернли" согласился отпустить 38-летнего бельгийца в Мюнхен за 10-12 миллионов евро (8.5-10.2 млн. фунтов).



Как сообщает Sky Sport Germany, теперь для заключения сделки не хватает лишь подписи Компани.