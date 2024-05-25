Тен Хаг считает, что у людей завышенные ожидания насчет МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у людей существуют завышенные ожидания снаружи его клуба.

Сезон 2023/24 стал худшим в истории "Юнайтед" за все время выступлений в Премьер-Лиге — "красные дьяволы" финишировали на восьмой позиции, имея отрицательную разницу мячей.



Тен Хаг соглашается, что это был "дерьмовый сезон", но в это же время Эрик чувствует, что требовать от "Юнайтед" чемпионства — это не соответствует реалиям.



"Последний раз "Манчестер Юнайтед" выигрывал лигу в 2013 году, 11 лет назад. Но они все равно ожидают, что мы будем выигрывать каждый матч и сражаться за место на вершине".



"Этот клуб не готов к этому".



"Нам было положено начать строить кое-что, и в прошлом году мы сделали первые шаги, но затем ты обнаруживаешь, насколько это большой клуб, и здесь никто и никогда не бывает удовлетворен".



"Внутри клуба люди были удовлетворены, но снаружи клуба был шум о том, что я лишь выиграл Кубок Лиги, проиграл финал Кубка Англии и стал третьим в лиге. Ну, я только могу сказать, что у вас нет чувства реальности. У других клубов составы гораздо лучше".



"Этот сезон? Давайте начистоту. Это был плохой сезон. Это был дерьмовый сезон. Но несмотря ни на что, мы сыграем в финале Кубка Англии ", — сообщил Тен Хаг голландскому изданию VI.