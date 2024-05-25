"Сити" готов продать Нунеша после всего одного сезона

Матеуш Нунеш "Манчестер Сити" открыт к продаже полузащитника Матеуша Нунеша грядущим летом.

"Сити" только в заключительный день летнего транферного окна 2023 года приобрел Нунеша у "Вулверхэмптона" за 53 миллиона фунтов, однако пока эта инвестиция совершенно не оправдывает себя.

В рамках Премьер-Лиги 25-летний игрок сборной Португалии отметился только семью появлениями в стартовом составе, до сих пор не забив ни одного гола за "горожан".

По информации HITC, "Сити" готов продать Нунеша летом, а агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Матеуша, уже подыскивает новое пристанище для своего клиента.

В данный момент к Нунешу существует интерес из Саудовской Аравии, а в прошлом Матеушем интересовались ПСЖ и "Барселона".


Метки Манчестер Сити, Нунеш

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2024 13:00

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