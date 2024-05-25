"Тоттенхэм" и "Челси" обсуждают покупку Судакова

"Тоттенхэм" и "Челси" ведут переговоры о покупке полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.

За плечами у 21-летнего Судакова два сезона регулярной игры за "Шахтер". В течение этого времени Георгий зарекомендовал себя одним из ярчайших талантов своей страны.



Продав вингера Михаила Мудрика в "Челси" за 89 миллионов фунтов в январе 2023, "Шахтер" надеется выручить сопоставимую сумму и за Судакова.



Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, "Тоттенхэм" и "Челси" находятся среди клубов, проявивших серьезный интерес к Судакову, однако переговоры с "Шахтером" складываются непросто.



"Шахтер" дал понять, что не отпустит свою восходящую звезду по сниженной цене, а вдобавок надеется, что благодаря хорошему выступлению на Евро-2024 Судаков только подорожает.



На Евро-2024 украинская сборная попала в Группу E, где ее соперниками являются Румыния, Словакия и Бельгия, а до турнира команда Сергея Реброва проведет товарищеские матчи против Германии, Польши и Молдавии, что дает Судакову прекрасную возможность заявить о себе и на международной арене.



Добавим, в этом сезоне украинского первенства Судаков забил шесть голов и отдал две результативные передачи.