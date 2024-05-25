Онана: "Рэшфорд вернется на свой уровень"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана заявил, что его партнер по команде Маркус Рэшфорд остается одни из лучших игроков в мире и непременно преодолеет свои трудности.

В этом сезоне 26-летний Рэшфорд выглядел бледной тенью игрока, который в прошлой кампании забил 30 голов за "Юнайтед". Маркус даже не попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.



Однако Онана не думает, что Рэшфорд внезапно превратился в плохого игрока. Андре надеется, что преображение Маркуса начнется с финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" в субботу.



"Мы говорим об одном и том же игроке. Разве он теперь стал плохим игроком? Нет. У тебя может быть плохой сезон или плохое начало, но самое важное, как ты заканчиваешь сезон".



"Рэши, на мой взгляд, является одним из лучших игроков в мире. Но он столкнулся со сложностями. Не только он и я, но и весь клуб".



"Однако он вернется на свой уровень. Я знаю, что наш убийца будет забивать важные голы за нас. Надеюсь, против "Сити" он забьет два, и мы выиграем Кубок Англии", — цитирует Онана BBC.