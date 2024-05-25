"Арсенал" и "Сити" по-прежнему заинтересованы в Гимараэсе

"Арсенал" и "Манчестер Сити" по-прежнему заинтересованы в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Гимараэс великолепно выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Лиона" за 40 миллионов фунтов два с половиной года назад, на привычно высоком уровне отыграв и сезон 2023/24.



Ровно через месяц, 24 июня, истекает срок, до которого в контракте Гимараэса с "Ньюкасло" может быть активирован пункт о выкупе за 100 млн. фунтов.



По информации Evening Standard, "Арсенал" и "Сити" уже находятся в контакте с лагерем 26-летнего игрока сборной Бразилии, который счастлив в "Ньюкасле", но свой уход не исключает.



В данный момент сумма в 100 млн. фунтов выглядит для "Арсенала" чрезмерной, однако "канониры" сохраняют надежду договориться с "Ньюкаслом" на что-нибудь вроде 80 млн. фунтов.



Интерес "Сити" к Гимараэсу могут подстегнуть два фактора. Во-первых, это вероятный уход Бернарду Силвы, которого хочет ПСЖ. Во-вторых, это возникшие с FA проблемы у плеймейкера "Вест Хэма" Лукаса Пакеты, на которого изначально были нацелены "горожане".