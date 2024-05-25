"Челси" сделает предложение о покупке Олисе

"Челси" попытается приобрести вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе грядущим летом, кто бы ни занял вакантный пост главного тренера.

В данный момент основные усилия "Челси" сосредоточены на поисках замены для покинувшего клуб Маурисио Почеттино. "Синие" надеются произвести назначение к началу июня.



Однако у "Челси" уже есть планы на летнее окно, и "синие" собираются сохранить верность своей агрессивной трансферной политике в плане приглашения молодых и талантливых игроков, независимо от персоны главного тренера.



Особый интерес у "Челси" вызывает 22-летний Олисе, который в этом сезоне Премьер-Лиги забил 10 голов и отдал шесть результативных передач при всего 14 выходах в старте.



Заполучить Олисе также хотят "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Ньюкасл", а контракт Майкла предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов, но это ничуть не страшит "Челси".



Как утверждает Daily Mirror, "Челси" в любом случае сделает предложение о покупке Олисе, однако в "Пэлас" не потеряли надежду убедить Майкла задержаться на "Селхерст Парк" еще хотя бы на сезон.