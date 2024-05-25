Анонс финала Кубка Англии

В субботу "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сойдутся на "Уэмбли", чтобы в завершающем матче сезона 2023/24 определить обладателя Кубка Англии.

Только в минувший уикенд "Сити" отпраздновал свое четвертое подряд чемпионство в Премьер-Лиге, что прежде еще не удавалось никому, а сейчас "горожане" могут стать первой в истории командой, сделавшей золотой дубль два сезона подряд в Англии.



Если "Сити" в сезоне Премьер-Лиги 2023/24 занял первое место, то "Юнайтед" финишировал только восьмым, а значит "красные дьяволы" не попадут в еврокубки, если потерпят поражение на "Уэмбли".



За матчем между "Сити" и "Юнайтед" будут внимательно следить "Челси" и "Арсенал". Для первых от дерби Манчестера зависит, попадут они в Лигу Европы или Лигу Конференций, а для вторых на кону участие в матче за Суперкубок Англии. Для обеих лондонских команд выгоднее, чтобы победу одержали "горожане".



- Это будет повторение прошлогоднего финала Кубка Англии, когда "Сити" одержал верх над "Юнайтед" со счетом 2:1.



- Это только второй раз в истории Кубка Англии, когда в финале встречаются одни и те же команды два сезона подряд. Прежде это случалось в 1884 и 1885 годах, когда "Блэкберн" противостоял КПР.



- "Юнайтед" выиграл пять из семи последних матчей против "Сити" в Кубке Англии, однако оба поражения случились именно на "Уэмбли": в полуфинале в 2011, в финале в 2023.



- "Сити" выиграл обе встречи с "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги: 0:3 на выезде и 3:1 дома. Последний раз "горожанам" удавалось оформить три победы подряд против "дьяволов" в течение одной кампании еще в 1969/70.



- "Сити" может выиграть титул лиги и Кубок Англии в течение одного сезона в третий раз в своей истории, что прежде удавалось только "Юнайтед" (1993/94, 1995/96 и 1998/99) и "Арсеналу" (1970/71, 1997/98 и 2001/02). "Горожане" делали это в 2018/19 и 2022/23.



- В этом сезоне "Юнайтед" потерпел 19 поражений и пропустил 84 гола во всех соревнований. Последний раз "красные дьяволы" проигрывали 20+ матчей в 1973/74 (22), а пропускали 84+ гола в 1963/64 (89).



- Фил Фоден и Эрлинг Холанд забивали за "Сити" в обоих матчах против "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги.



В этом матче "Сити" будет лишен своего первого номера Эдерсона, который отсутствует с переломом глазницы. Однако это единственная потеря команды Хосепа Гвардиолы.



Из лазарета "Юнайтед" к финалу вернулись Виктор Линделеф, Мейсон Маунт и Антони Мартиаль, однако Харри Магуайр, Люк Шоу и Тирелл Маласиа по-прежнему травмированы.



Кубок Англии. Финал

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00

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