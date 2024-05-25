"Сити" хочет заключить новый контракт с Гвардиолой

"Манчестер Сити" хочет заключить с Хосепом Гвардиолой новый контракт, который позволит испанскому тренеру продлить свое пребывание на "Этихад" на второй десяток лет.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года, за это время выиграв шесть титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Только в прошлый уикенд Гвардиола принес "Сити" очередной титул, к которому в субботу может добавить еще один Кубок Англии, если одержит победу над "Манчестер Юнайтед" в финале.



Сейчас Гвардиола приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту, однако "Сити" не хочет прерывать столь успешное сотрудничество.



Как сообщает Daily Mail, "Сити" собирается предложить Гвардиоле новый долгосрочный контракт, но в то же время "горожане" не будут подвергать Хосепа давлению и примут любое его решение.



Если Гвардиола заключит новую сделку, то почти наверняка застанет момент, когда "Сити" узнает вердикт насчет выдвинутых в адрес клуба обвинениях в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.