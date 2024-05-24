"Челси" не исключает приглашение Де Дзерби

"Челси" не исключает вариант с приглашением бывшего главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

В данный момент Энцо Мареска из "Лестера", Киран Маккенна из "Ипсвича" и Томас Франк из "Брентфорда" считаются тремя основными претендентами на вакантную позицию в "Челси".



Однако The Telegraph удалось выяснить, что также "Челси" не отметает вариант с Де Дзерби, хотя в данный момент 44-летнего итальянца нельзя отнести к числу фаворитов.



Несмотря на то, что Де Дзерби остался без работы в конце сезона, "Брайтону" все равно будет положена компенсация в 5 миллионов фунтов от клуба, который приютит Роберто.



Чтобы рассчитывать на трудоустройство в "Челси", Де Дзерби должен будет показать, что готов работать в рамках существующей структуры, где ключевые полномочия принадлежат спортивным директорам Полу Уинстенли и Лоуренсу Стюарту.



Источник добавляет, что в данный момент у боссов "Челси" нет явного фаворита, однако лондонский клуб по-прежнему надеется произвести назначение к началу июня.