Крупнейший акционер "Пэлас" хочет продать свою долю

Крупнейший акционер "Кристал Пэлас" Джон Текстор хочет продать свою долю в 45% в лондонском клубе.

58-летний Текстор, американский бизнесмен, владеет долями в четырех футбольных клубах. Помимо "Пэлас", это французский "Лион", бразильский "Ботафого" и бельгийский "РВД Моленбек".



Однако в пятницу Текстор объявил, что собирается избавиться от своей доли в "Пэлас". Свое решение Джон объясняет тем, что совет директоров "орлов" не одобрил его предложение развивать систему родственных клубов.



Несмотря на свое намерение продать акции "Пэлас", Джон хочет продолжать инвестировать в английский футбол и готов подумать о покупке "Эвертона", если нынешний хозяин "ирисок" Фархад Мошири откажется от сделки с 777 Partners, сообщает BBC.