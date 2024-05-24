Онана признался, что полгода привыкал к "Юнайтед"

Андре Онана Голкипер Андре Онана заявил, что ему потребовалось шесть месяцев, прежде чем он почувствовал себя хорошо в "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом "Юнайтед" приобрел Онана у "Интера" за 47 миллионов фунтов, и долгое время этот трансфер вызывал вопросы, потому что Андре регулярно ошибался, да и команда в целом играла неважно.

Однако Онана значительно прибавил после возвращения с Кубка Африки в феврале, став одним из самых надежных игроков "Юнайтед". Андре рад, что преодолел тот сложный период, не став мириться с трудностями.

"Поначалу это было сложно. Я привык приезжать в другие страны, но здесь мне потребовалось шесть месяцев, чтобы почувствовать себя хорошо".

"Но теперь я счастлив здесь, и мне повезло, потому что у меня хорошие партнеры по команде, и они помогают мне. Даже когда мне было тяжело, и я не чувствовал себя так хорошо, они поддерживали меня, но теперь я счастлив".

"Когда я пришел сюда, то пришел лучшим голкипером в мире, но затем "бум" — и все пошло по нисходящей. Вы видите, как сложно иногда бывает в футболе".

"Это зависит от того, хочешь ты остаться внизу или ты хочешь подняться и сражаться. В определенные моменты я думал: "Что произошло?"

"Но я решил не оставаться там, а подняться и сражаться. Потому что я знаю, кто я такой. Я знаю, чего добился, чтобы оказаться здесь. Никогда нельзя забывать это".

"Никогда не радуйся чересчур, но никогда и не расстраивайся чересчур. Ты должен оставаться между, контролируя свой разум и свое душевное здоровье, потому что играть за такой большой клуб непросто".

"Здесь ты под большим давлением, и ты должен найти способ справляться с этим, потому что это непросто, особенно когда ты приходишь, а дела идут неважно", — цитирует Онана The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2024 21:00

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