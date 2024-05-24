Онана признался, что полгода привыкал к "Юнайтед"

Голкипер Андре Онана заявил, что ему потребовалось шесть месяцев, прежде чем он почувствовал себя хорошо в "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом "Юнайтед" приобрел Онана у "Интера" за 47 миллионов фунтов, и долгое время этот трансфер вызывал вопросы, потому что Андре регулярно ошибался, да и команда в целом играла неважно.



Однако Онана значительно прибавил после возвращения с Кубка Африки в феврале, став одним из самых надежных игроков "Юнайтед". Андре рад, что преодолел тот сложный период, не став мириться с трудностями.



"Поначалу это было сложно. Я привык приезжать в другие страны, но здесь мне потребовалось шесть месяцев, чтобы почувствовать себя хорошо".



"Но теперь я счастлив здесь, и мне повезло, потому что у меня хорошие партнеры по команде, и они помогают мне. Даже когда мне было тяжело, и я не чувствовал себя так хорошо, они поддерживали меня, но теперь я счастлив".



"Когда я пришел сюда, то пришел лучшим голкипером в мире, но затем "бум" — и все пошло по нисходящей. Вы видите, как сложно иногда бывает в футболе".



"Это зависит от того, хочешь ты остаться внизу или ты хочешь подняться и сражаться. В определенные моменты я думал: "Что произошло?"



"Но я решил не оставаться там, а подняться и сражаться. Потому что я знаю, кто я такой. Я знаю, чего добился, чтобы оказаться здесь. Никогда нельзя забывать это".



"Никогда не радуйся чересчур, но никогда и не расстраивайся чересчур. Ты должен оставаться между, контролируя свой разум и свое душевное здоровье, потому что играть за такой большой клуб непросто".



"Здесь ты под большим давлением, и ты должен найти способ справляться с этим, потому что это непросто, особенно когда ты приходишь, а дела идут неважно", — цитирует Онана The Independent.