Гвардиола сочувствует Тен Хагу

Эрик Тен Хаг и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что сочувствует своему коллеге Эрику Тен Хагу из "Манчестер Юнайтед".

Накануне финала Кубка Англии появились настойчивые слухи о том, что "Юнайтед" собирается уволить Тен Хага в конце сезона.

Гвардиола понимает, под каким давлением находится Тен Хаг, и не считает, что Эрик оправдывается, когда раз за разом ссылается на травмы.

"В больших клубах вроде "Юнайтед" или "Сити" ты всегда оказываешься в беде, когда не побеждаешь. Мы сделали, что сделали, но я бы оказался в беде, если бы не эти победы".

"Я испытываю огромное уважение к его работе на предыдущем месте и сейчас в "Юнайтед". Я совершенно согласен с ним, когда слушаю его, и он говорит, что у него весь сезон нет полного выбора игроков. У них было много травм".

"Они должны подумать о причинах, почему так случилось. Даже в моем случае, я сосредоточен на этом. Твои игроки должны быть здоровы, иначе ты не сможешь их использовать".

"У них много травм, и когда это случается, тренер очень страдает. Думаю, у них действительно хороший подбор игроков, но когда они травмированы, возникает проблема, и это становится большим недостатком", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. jawen 24.05.2024 20:11 # jawen
    Вот это троллинг ;)

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  2. suddenly 24.05.2024 20:04 # suddenly
    Новость вышла не в 20:00, а в 20:03. Непорядок!

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