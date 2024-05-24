Гвардиола сочувствует Тен Хагу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что сочувствует своему коллеге Эрику Тен Хагу из "Манчестер Юнайтед".

Накануне финала Кубка Англии появились настойчивые слухи о том, что "Юнайтед" собирается уволить Тен Хага в конце сезона.



Гвардиола понимает, под каким давлением находится Тен Хаг, и не считает, что Эрик оправдывается, когда раз за разом ссылается на травмы.



"В больших клубах вроде "Юнайтед" или "Сити" ты всегда оказываешься в беде, когда не побеждаешь. Мы сделали, что сделали, но я бы оказался в беде, если бы не эти победы".



"Я испытываю огромное уважение к его работе на предыдущем месте и сейчас в "Юнайтед". Я совершенно согласен с ним, когда слушаю его, и он говорит, что у него весь сезон нет полного выбора игроков. У них было много травм".



"Они должны подумать о причинах, почему так случилось. Даже в моем случае, я сосредоточен на этом. Твои игроки должны быть здоровы, иначе ты не сможешь их использовать".



"У них много травм, и когда это случается, тренер очень страдает. Думаю, у них действительно хороший подбор игроков, но когда они травмированы, возникает проблема, и это становится большим недостатком", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.