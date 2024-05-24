Моуриньо — один из фаворитов на работу с "Челси"
Жозе Моуриньо стал одним из фаворитов на вакантную должность главного тренера в своем бывшем клубе "Челси".
Ранее в этом году Моуриньо был уволен из итальянской "Ромы", и вскоре появились слухи о желании Жозе вернуться в Премьер-Лигу, где, помимо "Челси", он также тренировал "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Изначально третье пришествие Моуриньо в "Челси" выглядело маловероятным — букмекеры установили коэффициент 40 к 1 на это событие.
Однако Evening Standard отмечает, что в пятницу букмекеры резко обрушили коэффициент на возвращение Жозе на "Стэмфорд Бридж" до 2 к 1.
Таким образом, теперь Моуриньо является третьим фаворитом букмекеров на работу с "Челси" — после Энцо Марески и Кирана Маккенны. Но при этом Жозе опережает Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби и Томаса Франка.
Добавим, интерес "Челси" к Моуриньо противоречит поступившей ранее информации о том, что "синие" хотят назначить молодого и прогрессивного тренера.
24.05.2024 19:00
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ДАУНСИ
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Придут и с Терри ебать всех будут. Вылетят из ЛЕ с 0 очков в группе, чтобы показать, что это турнир неудачников, а на второй сезон возьмут АПЛ со 114 очками
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Недалекий Абрамович тогда пошел на поводу у Азара Фабрегаса и кто там еще третья крыса был. Вместо того чтобы разогнать их всех и позволить Моуру обоссывать лысого как это было в Реале.
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ИМПЕРАТОР!!!
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Дауны)
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Здоровья explosionu
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