Моуриньо — один из фаворитов на работу с "Челси"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо стал одним из фаворитов на вакантную должность главного тренера в своем бывшем клубе "Челси".

Ранее в этом году Моуриньо был уволен из итальянской "Ромы", и вскоре появились слухи о желании Жозе вернуться в Премьер-Лигу, где, помимо "Челси", он также тренировал "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Изначально третье пришествие Моуриньо в "Челси" выглядело маловероятным — букмекеры установили коэффициент 40 к 1 на это событие.

Однако Evening Standard отмечает, что в пятницу букмекеры резко обрушили коэффициент на возвращение Жозе на "Стэмфорд Бридж" до 2 к 1.

Таким образом, теперь Моуриньо является третьим фаворитом букмекеров на работу с "Челси" — после Энцо Марески и Кирана Маккенны. Но при этом Жозе опережает Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби и Томаса Франка.

Добавим, интерес "Челси" к Моуриньо противоречит поступившей ранее информации о том, что "синие" хотят назначить молодого и прогрессивного тренера.


Метки Моуриньо, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2024 19:00

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  1. skydreams 24.05.2024 19:23 # skydreams
    ДАУНСИ

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  2. ganinilyha 24.05.2024 19:18 # ganinilyha
    Придут и с Терри ебать всех будут. Вылетят из ЛЕ с 0 очков в группе, чтобы показать, что это турнир неудачников, а на второй сезон возьмут АПЛ со 114 очками

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  3. superglor 24.05.2024 19:14 # superglor
    Недалекий Абрамович тогда пошел на поводу у Азара Фабрегаса и кто там еще третья крыса был. Вместо того чтобы разогнать их всех и позволить Моуру обоссывать лысого как это было в Реале.

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  4. kukuruzko 24.05.2024 19:06 # kukuruzko
    ИМПЕРАТОР!!!

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  5. ratamahatta 24.05.2024 19:05 # ratamahatta
    Дауны)

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  6. kherson 24.05.2024 19:02 # kherson
    Здоровья explosionu

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