Моуриньо — один из фаворитов на работу с "Челси"

Жозе Моуриньо стал одним из фаворитов на вакантную должность главного тренера в своем бывшем клубе "Челси".

Ранее в этом году Моуриньо был уволен из итальянской "Ромы", и вскоре появились слухи о желании Жозе вернуться в Премьер-Лигу, где, помимо "Челси", он также тренировал "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



Изначально третье пришествие Моуриньо в "Челси" выглядело маловероятным — букмекеры установили коэффициент 40 к 1 на это событие.



Однако Evening Standard отмечает, что в пятницу букмекеры резко обрушили коэффициент на возвращение Жозе на "Стэмфорд Бридж" до 2 к 1.



Таким образом, теперь Моуриньо является третьим фаворитом букмекеров на работу с "Челси" — после Энцо Марески и Кирана Маккенны. Но при этом Жозе опережает Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби и Томаса Франка.



Добавим, интерес "Челси" к Моуриньо противоречит поступившей ранее информации о том, что "синие" хотят назначить молодого и прогрессивного тренера.