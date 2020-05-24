The Guardian: "Юнайтед" решил уволить Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" принял решение уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага, независимо от исхода финала Кубка Англии в субботу.

Уже завтра подопечные Тен Хага выйдут на поле "Уэмбли", чтобы попытаться победить "Манчестер Сити" и скрасить впечатление от этого неудачного для себя сезона.



На кону для "Юнайтед" стоит не только трофей, но и попадание в еврокубки, потому что в Премьер-Лиге "красные дьяволы" финишировали только восьмыми.



Однако The Guardian стало известно, что новое руководство "Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом уже решило, что им с Тен Хагом не по пути.



Проанализировав этот сезон, в котором "Юнайтед" выдал свой худший результат во внутреннем чемпионате с 1990 года, боссы клуба с "Олд Траффорд" решили пригласить нового главного тренера.



Среди потенциальных кандидатов на замену Тен Хагу издание называет Томаса Тухеля, Маурисио Почетино, Кирана Маккенну, Грэма Поттера и Томаса Франка.