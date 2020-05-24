The Guardian: "Юнайтед" решил уволить Тен Хага
"Манчестер Юнайтед" принял решение уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага, независимо от исхода финала Кубка Англии в субботу.
Уже завтра подопечные Тен Хага выйдут на поле "Уэмбли", чтобы попытаться победить "Манчестер Сити" и скрасить впечатление от этого неудачного для себя сезона.
На кону для "Юнайтед" стоит не только трофей, но и попадание в еврокубки, потому что в Премьер-Лиге "красные дьяволы" финишировали только восьмыми.
Однако The Guardian стало известно, что новое руководство "Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом уже решило, что им с Тен Хагом не по пути.
Проанализировав этот сезон, в котором "Юнайтед" выдал свой худший результат во внутреннем чемпионате с 1990 года, боссы клуба с "Олд Траффорд" решили пригласить нового главного тренера.
Среди потенциальных кандидатов на замену Тен Хагу издание называет Томаса Тухеля, Маурисио Почетино, Кирана Маккенну, Грэма Поттера и Томаса Франка.
24.05.2024 18:00
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Прикиньте, если произойдёт чудо и он выиграет финал. Он тогда как ван Гал сможет прийти на пресс-конференцию с Кубком Англии и сказать, что его уволили.
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-10 лям компенсации или сколько там. А ведь был интерес Баварии, но лысый не смог пару матчей нормальных выдать с командой. Красава)
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В Китае соцсети объявили борьбу культу роскоши
Ведущие соцсети Поднебесной анонсировали протест против контента, служащего культу роскоши, сообщает The Guardian.
Как рассказал сервис Weibo, публикации пользователей, на которых те запечатлены с дорогостоящими авто, в фешенебельных гостиницах, с пачками денег либо с предметами роскоши, будут удалять как несоответствующие политике социальной сети. Как отмечается, на сегодняшний день удалили уже приблизительно 1,1 тыс. публикаций.
Подобные объявления сделали также соцсети Xiaohongshu, Bilibili, Tencent. Помимо этого, в Douyin заявили об отслеживании и удалении видеороликов и аккаунтов, в которых культивируется финансовая обеспеченность и проводятся сравнения в пользу роскошного образа жизни. Также удалят контент, продвигающий преимущества привилегированного положения в социуме и дискриминирующий либо высмеивающий прочие социальные группы.
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Моща! Значит с кем-то договорились уже, объявили перед финалом, чтобы дать понять конкурентам на тренеров))
Значит точно не Тухель и не Покетина, скорее всего Поттер или Маккена.
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Дал6аепы ска
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