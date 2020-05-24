The Guardian: "Юнайтед" решил уволить Тен Хага

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" принял решение уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага, независимо от исхода финала Кубка Англии в субботу.

Уже завтра подопечные Тен Хага выйдут на поле "Уэмбли", чтобы попытаться победить "Манчестер Сити" и скрасить впечатление от этого неудачного для себя сезона.

На кону для "Юнайтед" стоит не только трофей, но и попадание в еврокубки, потому что в Премьер-Лиге "красные дьяволы" финишировали только восьмыми.

Однако The Guardian стало известно, что новое руководство "Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом уже решило, что им с Тен Хагом не по пути.

Проанализировав этот сезон, в котором "Юнайтед" выдал свой худший результат во внутреннем чемпионате с 1990 года, боссы клуба с "Олд Траффорд" решили пригласить нового главного тренера.

Среди потенциальных кандидатов на замену Тен Хагу издание называет Томаса Тухеля, Маурисио Почетино, Кирана Маккенну, Грэма Поттера и Томаса Франка.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2024 18:00

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  1. fiezzo 24.05.2024 18:29 # fiezzo
    Легитимность действующего главы Украины закончилась — Путин о полномочиях Зеленского

    Россия
    Путин
    Ливерпуль

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  2. suddenly 24.05.2024 18:18 # suddenly
    Прикиньте, если произойдёт чудо и он выиграет финал. Он тогда как ван Гал сможет прийти на пресс-конференцию с Кубком Англии и сказать, что его уволили.

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  3. reddebil 24.05.2024 18:16 # reddebil
    -10 лям компенсации или сколько там. А ведь был интерес Баварии, но лысый не смог пару матчей нормальных выдать с командой. Красава)

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  4. getafe 24.05.2024 18:13 # getafe
    В Китае соцсети объявили борьбу культу роскоши

    Ведущие соцсети Поднебесной анонсировали протест против контента, служащего культу роскоши, сообщает The Guardian.

    Как рассказал сервис Weibo, публикации пользователей, на которых те запечатлены с дорогостоящими авто, в фешенебельных гостиницах, с пачками денег либо с предметами роскоши, будут удалять как несоответствующие политике социальной сети. Как отмечается, на сегодняшний день удалили уже приблизительно 1,1 тыс. публикаций.

    Подобные объявления сделали также соцсети Xiaohongshu, Bilibili, Tencent. Помимо этого, в Douyin заявили об отслеживании и удалении видеороликов и аккаунтов, в которых культивируется финансовая обеспеченность и проводятся сравнения в пользу роскошного образа жизни. Также удалят контент, продвигающий преимущества привилегированного положения в социуме и дискриминирующий либо высмеивающий прочие социальные группы.

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  5. sellman 24.05.2024 18:06 # sellman
    Моща! Значит с кем-то договорились уже, объявили перед финалом, чтобы дать понять конкурентам на тренеров))

    Значит точно не Тухель и не Покетина, скорее всего Поттер или Маккена.

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  6. electric 24.05.2024 18:02 # electric
    Дал6аепы ска

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