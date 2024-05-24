"Арсенал" ожидает исхода финала Кубка Англии

"Арсенал" с нетерпением ожидает финала Кубка Англии в ближайшую субботу, чтобы окончательно сформировать свои планы на предсезонный период.

Интерес "Арсенала" к исходу дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" заключается в том, примут ли "канониры" участие в матче за Суперкубок Англии 10 августа.



Если "Сити", чемпион Премьер-Лиги, завоюет Кубок Англии, то именно "Арсенал" как занявшая второе место в лиге команда станет соперником "горожан" по матчу за Суперкубок Англии.



А если победу в субботу одержит "Юнайтед", то 10 августа матч за Суперкубок Англии станет классическим противостоянием обладателя национального кубка и победителя первенства.



В заключительный уикенд перед стартом нового сезона "Арсенал" традиционно играет в Кубке Emirates, и участие в матче за Суперкубок Англии может заставить "канониров" передвинуть свой предсезонный турнир на середину недели — как это было прошлым летом, сообщает Evening Standard.



Первую часть этого предсезонного периода команда Микеля Артеты планирует провести на своей базе в Лондон-Колни, а 21 июля "Арсенал" отправится в турне по США, где сыграет против "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".