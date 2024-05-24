Фернандеш: "Я не хочу уходить"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш объявил, что не хочет уходить из клуба.

Ранее в мае появились слухи об интересе к Фернандешу со стороны "Баварии" и "Интера", а также из Саудовской Аравии, а сам Бруну заявил, что "уйдет", если "Юнайтед" этого захочет.



Однако в преддверии финала Кубка Англии 29-летний португалец вернулся к этой теме и объяснил свои слова.



"Выходить на поле "Олд Траффорд" я люблю больше всего в мире. Я не хочу уходить. Это всегда было моей предельной мечтой".



"Я просто хочу, чтобы мои ожидания соответствовали ожиданиям клуба. Поговорите с любым фанатом, и они скажут вам то же самое. Мы хотим сражаться за победу в лиге. Мы хотим играть в Лиге Чемпионов. Мы хотим быть в кубковых финалах. Такой стандарт", — цитирует Фернандеша BBC.