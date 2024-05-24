Мерсон: "Игроки МЮ должны провести лучший матч в своих жизнях, чтобы победить в финале"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что игроки "Манчестер Юнайтед" смогут одержать победу над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, только проведя "лучший матч в своих жизнях".

В ближайшую субботу "Юнайтед" постарается скрасить впечатление от этого неудачного сезона, сразившись со своими соседями, едва отпраздновавшими свое четвертое подряд чемпионство в Премьер-Лиге.



Мерсон считает "Сити" абсолютным фаворитом матча на "Уэмбли" и советует "красным дьяволам" рискнуть.



"Я не могу представить ничего другого, кроме победы "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии. Они на голову и плечи возвышаются над "Манчестер Юнайтед".



"Люди скажут, что "Уиган" побеждал "Манчестер Сити" в Кубке Англии, но эта команда значительно отличается. Все решится в одном матче, и исход зависит от того, как сыграет "Манчестер Юнайтед".



"Если вы выйдите и будете играть 10 игроками позади мяча, стараясь контратаковать, и в итоге проиграете 1:0 или 2:0, не нанеся ни удара, как это было с нами в финале "Астон Вилла" — "Челси" (в 2000 году), затем вы будете думать: "А почему было не попытаться победить?"



"Манчестер Юнайтед" должен пойти и попытаться. У вас будут свои моменты против "Манчестер Сити", если вы сможете отдавать правильные передачи. Не поймите меня не правильно — вас тоже будут вскрывать и часто, но у вас будут свои моменты".



"Для победы им нужно, чтобы их игроки провели лучший матч в своих жизнях", — сообщил Мерсон Sky Sports.