Роджерс предупредил "Ливерпуль" о переходном периоде

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс предупредил свой бывший "Ливерпуль" о переходном периоде при Арне Слоте.

На следующей неделе, 1 июня, Слот официально вступает в должность главного тренера "Ливерпуля". В этой роли Арне заменит Юргена Клоппа, который провел в мерсисайдском клубе девять лет.



Роджерс только несколько месяцев назад противостоял Слоту в Лиге Чемпионов, и Брендан убежден, что "Ливерпуль" сделал правильный выбор. Однако поначалу "красные" могут столкнуться с трудностями.



"Думаю, грядет переходный период. Когда кто-нибудь находится в клубе так долго, как находился Юрген, он наложил свой отпечаток на все в клубе, на персонал, на игроков. Он и его штаб уйдут, один-два игрока уйдут".



"Это будет переходный период, но Арне — хороший парень. Я пересекался с ним, когда мы играли против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Его команды играют в хороший футбол, и я уверен, он хорошо подойдет "Ливерпулю". "Ливерпуль" — легендарный клуб с большой историей, и я уверен, он придет и будет действительно хорош", — сообщил Роджерс talkSPORT.