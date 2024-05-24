Тен Хаг: "Рэшфорд преодолеет это"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что непопадание в заявку сборной Англии на Евро-2024 может придать мотивации нападающему Маркусу Рэшфорду.

12 месяцев назад Рэшфорд завершил лучший в своей карьере сезон, в котором он забил 30 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях. Это позволило Маркусу получить новый контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



Но затем у Рэшфорда случился спад, который он не преодолел до сих пор. Маркус забил лишь восемь голов в этом сезоне, последний раз отличившись еще до международного перерыва в марте.



Венцом неудачного для Рэшфорда периода стало непопадание в расширенную заявку сборной Англии на Чемпионат Европы в Германи грядущим летом, однако Тен Хаг верит, что с 26-летним нападающим все будет в порядке.



"Он выглядит хорошо, но такова карьера футболиста. В ней бывают взлеты и падения".



"Поэтому падение также может стать топливом, и я наблюдаю это на тренировках. У него будет большая мотивация. Пусть за него говорят его ноги, он обладает большим талантом".



"Он уже многого добился в своей карьере, и я уверен, он преодолеет это и будет забивать еще больше голов", — цитирует Тен Хага Sky Sports.