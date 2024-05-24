"Тоттенхэм" готовится принять решение по Вернеру

"Тоттенхэм" готовится принять решение насчет того, будет ли клуб пользоваться своей опцией по выкупу нападающего Тимо Вернера у "РБ Лейпциг".

Вернер провел в "Тоттенхэме" вторую половину сезона 2023/24 на правах аренды. 28-летний немец забил два гола и отдал три результативные передачи в 13 матчах Премьер-Лиги, концовку кампании пропустив из-за растяжения задней поверхности бедра.



Арендное соглашение по Вернеру предусматривает опцию выкупа за 15 миллионов фунтов, однако Постекоглу доверяет принять это решение своим боссам. Вместе с тем Анге предупреждает, что ему нужен новый фланговый нападающий на следующий сезон.



"Думаю, для нас существует дедлайн (чтобы воспользоваться опцией по выкупу). Повторюсь, многое будет зависеть от переговоров между клубами и того, что чувствует сам Тимо. Моя позиция такова, что мне комфортно в этой ситуации, и я позволю другим парням определить исход".



"Этот сезон мы начинали с Манором (Соломоном) и Перишичем, и в количественном отношении у нас было достаточно игроков для тройки нападения, но с течением времени стало очевидно, что мы испытываем дефицит".



"Кроме того, в следующем году мы выступим в Европе, а значит у нас будет больше матчей. Поэтому нам определенно нужно укрепить эту зону", — цитирует Постекоглу The Independent.