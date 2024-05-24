Далот: "Мы не боимся "Сити", и они знают это"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот заявил, что его команда не боится своего соперника по финалу Кубка Англии в лице "Манчестер Сити".

В ближайшую субботу "Юнайтед" постарается помешать своим соседям из "Сити" стать первой в истории командой, выигравшей титул Премьер-Лиги и Кубок Англии два сезона подряд.



Далот чувствует, что "Сити" обладает фактором страха, однако Диогу и партнеры не боятся "горожан" и хотят отблагодарить своих фанатов за поддержку на протяжении этого невыразительного сезона.



"Сити" так сильно доминировал в последние годы, они заставили их бояться. Но когда играешь за "Юнайтед" против "Сити", я не думаю, будто они верят, что мы боимся их".



"Они знают, что мы хотим выиграть этот матч, поэтому они будут на высоте — и мы должны быть на высоте. Это лучший способ отнестись к такого рода матчу, но в то же время они знают, что мы можем победить их. Мы уже делали это, поэтому в субботу нам нужно сделать это снова".



"Даже если мы завоюем Кубок Англии, люди останутся при своем мнении. Невозможно спрятаться от результатов, которые у нас были, но также невозможно спрятаться от того количества травм, которые у нас были на протяжении сезона. Это действительно сложно".



"Слушайте, я буду честен с вами. После того матча против "Пэлас" (поражение 4:0) мы практически ощущали, что не заслуживаем той поддержки, которую получаем от фанатов. Они по-прежнему поддерживали нас после того ужасного матча".



"Когда у тебя есть такая поддержка, это слегка придает комфорта, и нам просто нужно использовать это", — цитирует Далота Daily Mail.