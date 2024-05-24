Далот: "Мы не боимся "Сити", и они знают это"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот заявил, что его команда не боится своего соперника по финалу Кубка Англии в лице "Манчестер Сити".
В ближайшую субботу "Юнайтед" постарается помешать своим соседям из "Сити" стать первой в истории командой, выигравшей титул Премьер-Лиги и Кубок Англии два сезона подряд.
Далот чувствует, что "Сити" обладает фактором страха, однако Диогу и партнеры не боятся "горожан" и хотят отблагодарить своих фанатов за поддержку на протяжении этого невыразительного сезона.
"Сити" так сильно доминировал в последние годы, они заставили их бояться. Но когда играешь за "Юнайтед" против "Сити", я не думаю, будто они верят, что мы боимся их".
"Они знают, что мы хотим выиграть этот матч, поэтому они будут на высоте — и мы должны быть на высоте. Это лучший способ отнестись к такого рода матчу, но в то же время они знают, что мы можем победить их. Мы уже делали это, поэтому в субботу нам нужно сделать это снова".
"Даже если мы завоюем Кубок Англии, люди останутся при своем мнении. Невозможно спрятаться от результатов, которые у нас были, но также невозможно спрятаться от того количества травм, которые у нас были на протяжении сезона. Это действительно сложно".
"Слушайте, я буду честен с вами. После того матча против "Пэлас" (поражение 4:0) мы практически ощущали, что не заслуживаем той поддержки, которую получаем от фанатов. Они по-прежнему поддерживали нас после того ужасного матча".
"Когда у тебя есть такая поддержка, это слегка придает комфорта, и нам просто нужно использовать это", — цитирует Далота Daily Mail.
24.05.2024 11:00
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Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы вернутся хотя-бы приблезительно на прежний уровень..
Система полностью прогнившая. Какой бы коуч не пришёл - все будут проваливаться, потому что клуб как прокладка между нормальными клубами по типу Реала и клубами саудовской аравии.
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сделали из великого мю команду уродов
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Мы не боимся Сити, но всегда им сосём! Диего Далот
Футбол разлюбил из-за вас инвалидов.. Без слёз матч не глянешь
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И всё равно проиграют
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Да, они знают, поэтому всегда выигрывают)
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