Тен Хаг думает о Кубке Англии, а не о своем будущем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что сосредоточен на завоевании Кубка Англии, а не на своем будущем.

Согласно свежим слухам, "Юнайтед" окончательно сформировал шорт-лист на замену Тен Хагу, хотя решение о будущем Эрика пока не принято.



Например, если верить The Times, этот шорт-лист включая в себя Маурисио Почеттино, Кирана Маккенну, Томаса Франка и Томаса Тухеля.



Однако Тен Хаг предпочитает об этом не думать. Все мысли Эрика связаны с тем, как ему одолеть "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в субботу.



"Мне нечего сказать насчет этого. Я просто сосредоточен на работе, которую мне нужно сделать, и прежде всего это значит выиграть матч в субботу, а также продолжать развитие нашего проекта".



"Я пришел сюда, чтобы выигрывать трофеи. В субботу у меня будет еще одна возможность для этого. Мы достигли этого, мы как команда заработали эту возможность, и теперь нам нужно побороться за это".



"Конечно, после каждого сезона ты анализируешь его и даешь оценку. Мы еще посмотрим, каково положение нашего проекта и какие вещи нам нужно изменить".



"Недавно мы разговаривали об этом. В основе лежат очень хорошие вещи, потому что игроки раскрываются, игроки развиваются, и мы придерживаемся своих ценностей".



"В то же время в субботу у нас будет большая возможность выиграть очередной трофей", — цитирует Тен Хага Sky Sports.