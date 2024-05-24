Шорт-лист "Челси" содержит неизвестного четвертого кандидата

Маккенна, Мареска и Франк В шорт-листе "Челси" на вакантную позицию главного тренера есть неизвестный четвертый кандидат.

"Челси" только в минувший вторник попрощался с Маурисио Почеттино, с тех пор отсеяв ряд кандидатов вроде Мичела из "Жироны" и Себастьяна Хенесса из "Штутгарта".

По информации The Telegraph, в данный момент шорт-лист "синих" содержит Энцо Мареску из "Лестера", Кирана Маккенну из "Ипсвича", Томаса Франка из "Брентфорда" и еще одного специалиста, чье имя держится в секрете.

Спортивные директора "Челси" Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт работают сверхурочно и надеются уже в ближайшие дни определиться с идеальным кандидатом, которому будет предложена работа.

The Guardian в свою очередь добавляет, что высокие шансы получить работу в "Челси" имеет Мареска, который в сезоне 2023/24 выиграл с "Лестером" Чемпионшип. А вот в борьбе за Маккенну конкуренцию "синим" готовы составить "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон".


Метки тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2024 09:00

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  1. ilovemanutd 24.05.2024 10:54 # ilovemanutd
    Тен Хаг

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  2. wengerrrro 24.05.2024 09:49 # wengerrrro
    Уэйн Руни, пока Плимут не забрал

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  3. suddenly 24.05.2024 09:04 # suddenly
    Этим кандидатом является Кепа Аррисабалага.

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