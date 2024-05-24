Руни близок к назначению в "Плимуте"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни является фаворитом на роль главного тренера "Плимута" из Чемпионшипа.
38-летний Руни настроен восстановить свою репутацию после неудачного периода в "Бирмингеме", где посреди этого сезона Уэйн провел только 83 дня по своему контракту на три с половиной года и проиграл девять матчей из 15.
Спортивный директор "Плимута" Нил Дьюснип знает Руни со времен "Эвертона", где он трудился в академии. Стороны уже находятся в контакте, и аутсайдер Чемпионшипа надеется вскоре сделать Уэйну свое предложение.
Прежде Руни также тренировал "Ди Си Юнайтед" в МЛС и "Дерби" в Чемпионшипе, но основной свой опыт в футболе Уэйн получил как игрок, сыграв 763 матча на клубном уровне.
Сезон 2023/24 "Плимут" завершил на 21-й позиции в Чемпионшипе — в одной строчке над тройкой вылетевших команд, включая упомянутый "Бирмингем".
24.05.2024 08:00
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Пацан просто фанится! Некоторые в ФИФА на PS играют, другие в коучей))
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ёёлкиии.. Бесиклета?!
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Император скуфов
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Лишь бы не разорвало
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Вот это шаньга.
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