Руни близок к назначению в "Плимуте"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни является фаворитом на роль главного тренера "Плимута" из Чемпионшипа.

38-летний Руни настроен восстановить свою репутацию после неудачного периода в "Бирмингеме", где посреди этого сезона Уэйн провел только 83 дня по своему контракту на три с половиной года и проиграл девять матчей из 15.



Спортивный директор "Плимута" Нил Дьюснип знает Руни со времен "Эвертона", где он трудился в академии. Стороны уже находятся в контакте, и аутсайдер Чемпионшипа надеется вскоре сделать Уэйну свое предложение.



Прежде Руни также тренировал "Ди Си Юнайтед" в МЛС и "Дерби" в Чемпионшипе, но основной свой опыт в футболе Уэйн получил как игрок, сыграв 763 матча на клубном уровне.



Сезон 2023/24 "Плимут" завершил на 21-й позиции в Чемпионшипе — в одной строчке над тройкой вылетевших команд, включая упомянутый "Бирмингем".