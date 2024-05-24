Руни близок к назначению в "Плимуте"

Уэйн Руни Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни является фаворитом на роль главного тренера "Плимута" из Чемпионшипа.

38-летний Руни настроен восстановить свою репутацию после неудачного периода в "Бирмингеме", где посреди этого сезона Уэйн провел только 83 дня по своему контракту на три с половиной года и проиграл девять матчей из 15.

Спортивный директор "Плимута" Нил Дьюснип знает Руни со времен "Эвертона", где он трудился в академии. Стороны уже находятся в контакте, и аутсайдер Чемпионшипа надеется вскоре сделать Уэйну свое предложение.

Прежде Руни также тренировал "Ди Си Юнайтед" в МЛС и "Дерби" в Чемпионшипе, но основной свой опыт в футболе Уэйн получил как игрок, сыграв 763 матча на клубном уровне.

Сезон 2023/24 "Плимут" завершил на 21-й позиции в Чемпионшипе — в одной строчке над тройкой вылетевших команд, включая упомянутый "Бирмингем".


Метки Плимут, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1068

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quickelf 24.05.2024 10:57 # quickelf
    Пацан просто фанится! Некоторые в ФИФА на PS играют, другие в коучей))

    (ответить)

  2. makeewadim 24.05.2024 10:12 # makeewadim
    ёёлкиии.. Бесиклета?!

    (ответить)

  3. ilovemanutd 24.05.2024 10:03 # ilovemanutd
    Император скуфов

    (ответить)

  4. maximka 24.05.2024 08:37 # maximka
    Лишь бы не разорвало

    (ответить)

  5. animadora 24.05.2024 08:11 # animadora
    Вот это шаньга.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: