"Бернли" потребовал от "Баварии" 17 млн. фунтов за Компани

"Бернли" потребовал компенсацию в 20 миллионов евро (17 млн. фунтов) от "Баварии" за своего главного тренера Венсана Компани.

Затянувшиеся поиски замены для Томаса Тухеля, покидающего "Альянц Арену" в конце сезона, привели "Баварию" к 38-летнему Компани.



По информации Sky Sport Germany, "Бавария" уже достигла договоренности с Венсаном и готова предложить бывшему защитнику "Манчестер Сити" и сборной Бельгии контракт до 2027 года.



Загвоздка заключается в достижении компромисса с "Бернли", который потребовал у "Баварии" за Компани 17 млн. фунтов. В данный момент два клуба продолжают переговоры, а Венсан ждет зеленого света, чтобы отправиться в Мюнхен.



Интерес "Баварии" к Компани стал некоторым сюрпризом, потому что в сезоне 2023/24 Венсан потратил 90 млн. фунтов на трансферы, но одержал лишь пять побед и не смог уберечь "бордовых" от вылета из Премьер-Лиги.