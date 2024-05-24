"Бернли" потребовал от "Баварии" 17 млн. фунтов за Компани
"Бернли" потребовал компенсацию в 20 миллионов евро (17 млн. фунтов) от "Баварии" за своего главного тренера Венсана Компани.
Затянувшиеся поиски замены для Томаса Тухеля, покидающего "Альянц Арену" в конце сезона, привели "Баварию" к 38-летнему Компани.
По информации Sky Sport Germany, "Бавария" уже достигла договоренности с Венсаном и готова предложить бывшему защитнику "Манчестер Сити" и сборной Бельгии контракт до 2027 года.
Загвоздка заключается в достижении компромисса с "Бернли", который потребовал у "Баварии" за Компани 17 млн. фунтов. В данный момент два клуба продолжают переговоры, а Венсан ждет зеленого света, чтобы отправиться в Мюнхен.
Интерес "Баварии" к Компани стал некоторым сюрпризом, потому что в сезоне 2023/24 Венсан потратил 90 млн. фунтов на трансферы, но одержал лишь пять побед и не смог уберечь "бордовых" от вылета из Премьер-Лиги.
24.05.2024 07:00
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Последние комментарии:
Ну негры же не могут тренировать по нормальному.
Че не ужели это стереотип
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Что они там курят в баварии? Для них, всегда был приоритет лч, а чемпионат уже по умолчанию в кармане. А тут тренер вообще без опыта в еврокубках, так еще и с треском вылетевший из АПЛ.
Их там Хари Кейн облучил, чтоли?
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Ну правильно! Король и один из самых интеллектуальных умных игроков уже будучи тренером тоже должен стоить дорого. Чуют королевский потенциал.
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