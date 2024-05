Светская хроника за пятницу

"Ньюкасл" оценивает Александера Исака в 200 миллионов фунтов. "Бавария" хочет Джона Стоунса и Джека Грилиша. Лукаса Пакету могут дисквалифицировать на 10 лет. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ньюкасл" хочет почти 200 миллионов фунтов за нападающего Александера Исака, который находится на радаре у "Арсенала". (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (Football Transfers)



"Бавария" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Джону Стоунсу. (Football Insider)



Еще одной целью "Баварии" является плеймейкер "Сити" Джек Грилиш. (The Sun)



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не будет стоять на пути у своего голкипера Эдерсона, если тот захочет отправиться в Саудовскую Аравию. (90min)



"Ливерпуль" переключился с вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона на Крисенсио Саммервилла из "Лидса". (90min)



"Астон Вилла" может разорвать контракт с 31-летним полузащитником Филиппе Коутиньо. (Givemesport)



"Челси" следит за защитником "Барселоны" Рональдом Араухо. (Mundo Deportivo)



"Аякс" и "Фейеноорд" заинтересованы в вингере "Челси" Омари Хатчинсоне, который этот сезон отыграл за "Ипсвич" на правах аренды. (Football.London)



17-летний полузащитник "Стоука" Сулейман Сидибе вызывает интерес у "Челси", "Брайтона", "Монако" и "Ювентуса". (Foot Mercato)



Вингер Виллиан, чей контракт с "Фулхэмом" вот-вот истечет, имеет на руках предложения из Саудовской Аравии. (The Telegraph)



"Пэлас" согласовал покупку защитника "Барселоны" Чади Риада за 12 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)



Другое



Полузащитнику "Вест Хэма" Лукасу Пакете грозит 10-летняя дисквалификация за получение умышленных желтых карточек с целью обогащения на ставках. (The Sun)



Наставник "Ипсвича" Киран Маккенна готов возглавить "Юнайтед", если Эрик Тен Хаг уйдет. (Manchester Evening News)



"Брайтон" уверен в назначении Маккенны, но также может позвать обратно Грэма Поттера. (The Times)



"Челси" попросит у "Лестера" разрешение переговорить с главным тренером "лис" Энцо Мареской. (talkSPORT)



38-летний голкипер "Сити" Скотт Карсон получил новый контракт. (The Sun)